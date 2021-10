Richter: La derecha alista ofensiva para desestabilizar la democracia, al Gobierno y lograr impunidad al golpe de 2019





02/10/2021 - 12:11:18

ABI.- Los sectores golpistas y cívicos que consideran “bestias humanas” a los bolivianos y desconocen la wiphala, se rearticulan y preparan una ofensiva contra el sistema democrático, para desestabilizar la gestión de Gobierno y evitar los procesos judiciales contra los protagonistas del golpe de Estado de 2019, dijo este sábado el vocero presidencial, Jorge Richter. Entrevistado como analista en el programa Taypi, de radio Kausachun Coca, alertó que la derecha racista, fascista, violenta y sin propuesta, se reorganiza en un intento de lograr impunidad a las masacres de Senkata y Sacaba y, de ser posible, volver a imponer un nuevo golpe de Estado en el país. Richter recordó que los dirigentes cívicos que llamaron “bestias humanas” a los trabajadores del occidente y que consideraron que la wiphala no los representa, ahora se radicalizaron e intentan construir una fuerza política movilizada que se autodenomina defensora de la democracia. “Esa defensa de la democracia de parte de quienes irrumpieron un proceso democrático, generaron una ruptura institucional, produjeron un golpe de Estado en el país” e intentaron imponer el modelo neoliberal, indicó. “Ahora lo que están buscando, en lo que ellos llaman defensa de la democracia, es básicamente poder desestabilizar la gestión de Gobierno para que ello les permita generar rápidamente, impunidad”, afirmó. “Estamos debatiendo horas absolutamente importantes, cruciales en lo que significa que aquellos que tuvieron responsabilidad en la generación del golpe de Estado, en la instalación de un gobierno no constitucional, en la generación de las muertes de Senkata y de Sacaba, todos aquellos están estableciendo una alianza para que la justicia no los pueda alcanzar, para que la verdad en el país se pueda disipar, para que las realidades que tuvimos que vivir con angustia en noviembre y diciembre de aquel año, puedan ser únicamente eventos coyunturales, anecdóticos de un momento de inestabilidad”, sostuvo. “Están tratando de escapar a sus responsabilidades por la ruptura constitucional y, para ello, han generado, han impulsado, han apalancando, un movimiento social en el país que se ha movilizado a través, primero, de la marcha contaminándolo y politizándolo no solo con su presencia y desvirtuando la misma problemática de los pueblos indígenas”, manifestó. Richter agregó que se registra una “reactivación de las formas de lucha contra el gobierno, desconociendo el proceso electoral del pasado año, la recomposición de legitimidades en el país, las proporcionalidades de representación y poder que establece el proceso electoral de octubre del pasado año y lo que están buscando básicamente es poder evitar las responsabilidades, la justicia por el tema del golpe de Estado”. “Vienen días de una ofensiva sobre nuestro sistema democrático”, alerto Richter. Recordó que el pueblo boliviano recuperó la democracia de los sectores que “hoy están organizando estas movilizaciones, de las manos de los mismos sectores que gestaron el golpe de Estado, de los mismos sectores que desencadenaron en el gobierno de la señora Áñez, del cual participaron todos ellos , de aquellos que generaron las masacres de Senkata y Sacaba, está es la derecha del país”. Las declaraciones de Richter se produjeron luego de que la justicia convocó a declarar a Luis Fernando Camacho para que esclarezca su rol en el golpe de Estado de 2019. Esa convocatoria judicial fue respondida por anuncios cívicos sobre una movilización y paro cívico.