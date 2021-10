Argentina, Cuba y Venezuela serían las economías de América Latina de más lenta recuperación





02/10/2021 - 10:50:40

Infobae.- La Argentina, Cuba y Venezuela son los 3 países donde las expectativas de recuperación económica son las más pesimistas en América Latina, según una encuesta de Ipsos entre 380 líderes de opinión y periodistas destacados de la región. El informe de la encuesta, titulado “La recuperación económica de Latinoamérica, Septiembre 2021, percepciones de los líderes de opinión” precisa que a nivel regional la recuperación del empleo, mencionada por el 80% de los encuestados, y la recuperación económica (77%) son los principales desafíos de la región. Le siguen la lucha contra la pandemia de Covid-19 (63%), la campaña de vacunación (57% y la reducción de la desigualdad (55%). Menos de la mitad de los líderes de opinión consultados mencionaron como desafíos la lucha contra la corrupción (47%), la lucha contra la inseguridad (43%) y la mejora de la educación (35%). La encuesta fue realizada entre 380 líderes de opinión y periodistas destacados de 14 países, aunque los resultados se refieren a 12: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Además de abordar los principales desafíos, Ipsos preguntó cuánto tiempo llevaría la recuperación económica respecto a los niveles pre-Covid, dando como opciones “dentro de los próximos 6 meses”, “el próximo año” “en 2 a 3 años” y en “mucho tiempo”. Ranking Cuando se agrupan las dos primeras opciones (esto es, que la recuperación se verificará dentro de los próximos 6 meses o a más tardar el próximo año) se obtiene una suerte de ranking de optimismo/pesimismo respecto de la recuperación. Ese ranking muestra a Chile, Uruguay y Panamá como los 3 países de más rápida recuperación, y a la Argentina, Cuba y Venezuela como los de más lenta salida de la crisis (Gráfico). Así, por caso, 65% de los encuestados dijeron que Chile se recuperaría a más tardar el próximo año, guarismo que fue de 61% para Uruguay y de 39% para Panamá. En el otro extremo, apenas 17% señaló que la Argentina se recuperaría dentro del próximo año, 13% señaló lo mismo para Cuba y apenas 6% dijo que lo haría Venezuela (Gráfico). En el caso argentino, un macizo 43% respondió que la recuperación llevaría “mucho tiempo”, un 35% dijo que ocurriría en 2 a 3 años y un 5% no prefirió no dar ninguna precisión al respecto. Qué piensan los vecinos La encuesta además da cuenta, para cada uno de los 12 países, los resultados de lo que dijeron los encuestados “nacionales” y los de los demás países. Así, por ejemplo, puede observarse que ninguno de los líderes de opinión encuestados de Bolivia y de Perú, y apenas 2% de los de Brasil, creen que la Argentina pueda recuperarse en los próximos 6 meses. Los guarismos son también bajos en cuanto a la expectativa de que pueda hacerlo en el próximo año, en particular entre los encuestados de México y Ecuador. De hecho, menos de un cuarto de los propios encuestados de la Argentina creen que la Argentina se recuperará en los próximos 6 meses (9%) o en el próximo año (14%) y un macizo 55% respondió que la recuperación demandará “mucho tiempo”. Estos guarismos probablemente hayan empeorado en las últimos tres semanas, debido al resultado de las PASO y la crisis que gatilló al interior de la coalición de Gobierno, ya que la fecha de corte de la encuesta es anterior al 12 de septiembre. Para la mayoría de los casos, la respuesta más frecuente de los encuestados fue que la recuperación llevaría entre 2 y 3 años.