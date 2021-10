Duterte anuncia retirarse de política filipina sin postularse para vicepresidente





02/10/2021 - 10:27:45

Xinhua.- El presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunció este sábado que no se postulará para vicepresidente en las elecciones de 2022 y no continuará su carrera política. "Hoy anuncio mi retiro de la política", dijo a los periodistas Duterte, de 76 años. Con respecto a su sorprendente anuncio, Duterte, quien asumió el cargo de jefe de Estado en 2016 por un período de seis años, afirmó que ha tomado en cuenta el "sentimiento incontenible" de los filipinos, quienes quieren que abandone la política. "Los filipinos sienten, de forma universal, que yo no estoy calificado para esto. Sería una violación de la constitución eludir la ley, el espíritu de la constitución. Y así, en obediencia a la voluntad del pueblo que, después de todo, me colocó en la presidencia hace muchos años, ahora les digo a mis compatriotas que seguiré sus deseos", afirmó Duterte. El político estuvo en el organismo electoral el sábado en Metro Manila para acompañar a su antiguo ayudante y al senador Christopher Go, de 47 años, quien presentó su candidatura a vicepresidente. Los candidatos a las elecciones de 2022 podrán presentar su certificado de candidatura del 1 al 8 de octubre. Los comicios se llevarán a cabo el 9 de mayo de 2022.