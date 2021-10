Argentina: Juzgado cita a Macri por espionaje ilegal y le prohíben salir del país





02/10/2021 - 09:58:08

Télam.- El expresidente Mauricio Macri fue citado este viernes a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017. La decisión fue del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el 7 de octubre, a las 11, según la resolución a la que tuvo acceso Télam. "Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", advirtió Bava en el fallo de 166 carillas. Macri se encuentra esta semana en Miami, donde el miércoles presentó su libro "Primer Tiempo" y participó de una conferencia en la Florida International University. El abogado del expresidente, Pablo Lanusse, dijo que Macri "habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia" y advirtió "la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa". "Mauricio Macri fue citado a declarar por el juez de Dolores por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan", escribió el abogado en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter y manifestó que "en respeto al dolor de los familiares, y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos". En ese sentido, sostuvo que "sin perjuicio de ello, Mauricio Macri respetuoso del funcionamiento de las instituciones y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa". "Como la carencia de fundamentación de su resolución, todo lo cual demuestra que esto es un atropello y una persecución más en su contra", afirmó Lanusse en su posteo. Y, agregó que "Mauricio Macri seguirá defendiendo los valores republicanos que caracterizaron su gestión de gobierno sin temer a la clara intencionalidad política que anida detrás de estas maniobras que se promueven en su contra". Apenas conocido el fallo, familiares de los tripulantes del ARA San Juan celebraron la decisión judicial, consideraron que fue una "grata sorpresa" y destacaron la celeridad con la que trabaja el juzgado de Dolores. En el fallo conocido este viernes, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a su exsegunda en el organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados que actuaron desde una base de inteligencia emplazada en Mar del Plata, según la acusación. El juez sostuvo que el entonces presidente de la Nación "no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político". El espionaje ilegal "se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional", remarcó Bava en su resolución. "Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo", agregó. La "gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido", evaluó. "Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", detalló la resolución. Bava anticipó que interrogará al expresidente por hechos de espionaje ilegal supuestamente cometido desde una base de inteligencia en Mar del Plata.a familiares de tripulantes del ARA San Juan y de los barcos pesqueros "Rigel" y "El Repunte", que se hundieron en 2018.