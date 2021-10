Médicos alemanes en contra de uso obligatorio de mascarilla en clase





02/10/2021 - 09:31:46

DPA.- La federación de pediatras y médicos de adolescentes de Alemania se pronunció este sábado a favor de suprimir la obligación de usar mascarillas en clase para evitar contagios con el coronavirus, mientras que virólogos desaconsejaron esta medida. "Considero que continuar con la obligación generalizada de usar mascarillas en las escuelas es algo inadecuado", señaló Thomas Fischbach, presidente de la entidad, a medios del grupo editorial Funke. El presidente de la Asociación de Médicos Alemanes, Klaus Reinhardt, expresó una opinión similar. Por otro lado, la viróloga Melanie Brinkmann, del Centro Helmholtz de Investigación de Infecciones de Brunswick, consideró prematuro dejar de usar mascarillas en las escuelas. "Es posible suprimir algo que se ha demostrado científicamente que es beneficioso y no cuesta casi nada. La única cuestión es si es un paso prudente", declaró Brinkmann al periódico "Rheinische Post". "En vista del elevado número de personas no vacunadas, y esto incluye a los niños, creo que esta decisión es prematura y francamente bastante poco inteligente", añadió. El tema es motivo de un acalorado debate en Alemania en vista de la evolución de los contagios. El descenso del número de infecciones registrado durante varias semanas parece haber llegado a su fin. La incidencia de siete días aumentó ligeramente por cuarto día consecutivo, hasta los 64,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes a la semana, según informó hoy el Instituto Robert Koch (RKI). El día anterior, la cifra había sido de 64,3, y hace una semana de 60,6. Fischbach, de la federación de pediatras, añadió que no ve ninguna razón para que los alumnos de primaria sigan llevando mascarilla en clase, sobre todo porque contribuyen considerablemente menos a la incidencia de la infección que los adolescentes y los adultos. El pediatra sostuvo que la decisión debe basarse en las tasas de incidencia y la edad de los niños. Criticó que no es aceptable que se siga exigiendo a los más pequeños que lleven mascarilla "para mostrar consideración con los que se niegan a ser vacunados". En Baviera, por ejemplo, se suprimirá el requisito de la máscara en las clases a partir de la próxima semana. En los estados de Baden-Wurttemberg y Sajonia también se está estudiando la posibilidad de dar este paso en un futuro próximo. En el Sarre, desde ayer ya no es necesario llevar mascarillas en la escuela, mientras que en los centros educativos de Berlín esta protección será suprimida para los alumnos de entre primer y sexto grado, tal como lo decidió ya también el estado de Brandeburgo. Por su parte, la Asociación Alemana de Profesores se muestra escéptica al respecto, y el sindicato de educadores VBE también ha pedido cautela. Según los datos del RKI, los contagios están prevalenciendo entre los niños en edad preescolar y los adolescentes de hasta 19 años. Los defensores de medidas más estrictas en las escuelas argumentan que los niños también pueden enfermar gravemente y alertan sobre las posibles consecuencias a largo plazo de la enfermedad. Por otro lado, pediatras y médicos especializados en adolescentes escribieron una carta abierta a principios de septiembre a favor de medidas menos estrictas, afirmando que existe un consenso científico de que los propios niños y adolescentes solo enferman gravemente en raras ocasiones y suelen recuperarse rápidamente.