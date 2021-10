Liberales y verdes: Algo nuevo va a surgir en Alemania





02/10/2021 - 09:27:18

DPA.- Los líderes de los liberales (FDP) y Los Verdes alemanes abogaron por la renovación conjunta de la política alemana, tras mantener este sábado conversaciones exploratorias sobre una posible coalición gubernamental en Berlín. "Los ciudadanos se han posicionado en contra del statu quo, algo nuevo va a surgir en Alemania", dijo el líder del FDP, Christian Lindner, tras reunirse con los ecologistas durante tres horas. El país está entrando en una situación abierta en la que muchas cosas pueden ser refundadas, según Lindern. "Nos sentimos encargados conjuntamente (con Los Verdes) de organizar un nuevo punto de partida en Alemania", agregó. Lindern señaló que ambos partidos están debatiendo cómo superar lo que los separa y cómo tender puentes. "El proceso comenzó hoy con una buena atmósfera entre las partes pero no ha concluido", agregó Lindern. No ocultó que había diferencias en cuanto a la protección del clima y las finanzas. "Este es un momento histórico en nuestra sociedad, en nuestro país (...) que presupone una política que no se oriente hacia el mínimo común denominador, sino que conduzca a una 'salida real' y garantice la renovación, sobre todo en las grandes tareas de futuro, en las que hay un estancamiento desde hace años", dijo por su parte Annalena Baerbock, copresidenta de Los Verdes. "Necesitamos un nuevo punto de partida", añadió Baerbock. Por su parte, el copresidente de Los Verdes, Robert Habeck, dijo que tanto su partido como el FDP representan el cambio, pero no necesariamente el mismo tipo de cambio. Calificó de "grandioso" lo sucedido en los últimos días, en alusión a los resultados electorales, que han hecho posible el debate basado en hechos, indicó. El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) fue el partido con mayor número de votos en las elecciones parlamentarias del domingo pasado, con el 25,7 por ciento, frente al 24,1 de la alianza conservadora CDU/CSU de la canciller saliente Angela Merkel. Los Verdes se situaron como tercera fuerza política con un 14,8 por ciento, seguidos por los liberales con un 11,5 por ciento. En los próximos días, tanto los liberales como Los Verdes tienen previsto reunirse con los socialdemócratas y los conservadores para mantener conversaciones exploratorias sobre una posible coalición "a tres". Según una encuesta dada hoy a conocer, el 59 por ciento de los alemanes prefiere que el próximo Gobierno de Berlín esté formado por una coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales con Olaf Scholz como canciller. El sondeo, realizado por el instituto de investigación Wahlen para el Barómetro Político del canal público aleman ZDF, arroja una clara mayoría a favor de una coalición "semáforo", denominada así por los colores de los partidos que la integrarían. Una coalición "Jamaica", formada por los conservadores de la alianza CDU/CSU, Los Verdes y los liberales (FDP) es considerada buena en cambio por el 24 por ciento de los electores y mala por el 62 por ciento. Además, el 76 por ciento de los encuenstados prefiere como canciller a Scholz, el candidato del SPD, y sólo el 13 por ciento al de la CDU/CSU, Armin Laschet. Incluso entre los partidarios de los conservadores, el 49 por ciento está a favor de Scholz y sólo el 39 por ciento de Laschet.