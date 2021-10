Alcalde de La Paz anuncia acción popular para que la vacunación anticovid sea obligatoria







02/10/2021 - 09:18:43



El alcalde Iván Arias anunció que la próxima semana planteará una acción popular para que la justicia ordene que la vacunación contra la Covid-19 sea obligatoria en el país y reiteró su pedido de ampliar la inoculación a menores a 17 años para el inicio de clases de la próxima gestión.

"El problema es que mucha gente no se ha vacunado, estamos a nivel nacional con apenas el 59% de gente vacunada, hay mucha gente que se resiste. Yo el lunes voy a presentar una acción popular pidiendo que la vacuna sea obligatoria porque la salud es primero, no puede ser que yo no me quiera vacunar y ponga en peligro la vida del entorno", afirmó Arias en radio Panamericana.

El alcalde de La Paz dijo que la vacunación tiene que ser obligatoria en el país. “El Gobierno ha cumplido, ha traído las vacunas, pero a nivel nacional hemos llegado al 59% de vacunas y tenemos que utilizar otros mecanismos”, sostuvo.

Según reporte del Ministerio de Salud, Bolivia llega al 59% de población mayor de 18 años de edad vacunada con primera, segunda y dosis única. La aplicación de los inyectables en el país es voluntaria y Arias destacó que en La Paz se llegue a casi el 100% de la población vacunable con la primera dosis y con la segunda se aproxima a similar porcentaje, con lo que se alcanzará la inmunidad colectiva.

El alcalde de La Paz reiteró su pedido de ampliar la campaña a niños menores de 17 años para el inicio de las clases presenciales o semipresenciales, la próxima gestión.

Arias dijo que no es un trámite complicado autorizar la inoculación de escolares y sólo se trata de "voluntad política". "Si antes no había vacunas por un efecto positivo o negativo, hay países que están utilizando y han comprobado que no tiene efectos colaterales", enfatizó la autoridad municipal.

Bolivia es uno de los pocos países de la región que limitó la vacunación a escolares hasta conocer estudios de la Organización Mundial de Salud, pues solo siete estados priorizan la aplicación de dosis en menores.

Arias sugirió que el Gobierno importe vacunas adicionales para la inoculación en menores o que autorice a colegios privados la compra, con la aquiescencia del Órgano Ejecutivo.

"Tenemos 137.000 estudiantes, entre educación inicial y secundaria, a esos estudiantes podríamos vacunar en lo que queda los cinco meses", agregó sobre la expectativa de vacunar hasta enero, antes del inicio de la gestión escolar de 2022, previsto para el primer día de febrero.