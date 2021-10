UIF: Ley contra legitimación de ganancias ilícitas creará sistema más sólido contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo





02/10/2021 - 08:45:00

ABI.- La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, dijo este viernes que la propuesta de Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas recopilará la normativa nacional sobre el tema y, en algunos casos, la adecuará a estándares internacionales, con el objetivo de contar con un sistema más objetivo y sólido contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En una entrevista con Radio Patria Nueva, recordó que la presentación del instrumento legal ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se caracterizó por el hecho de que los diputados de la bancada de oposición cuestionaron varios artículos, sin señalar cuáles, bajo la opinión de que se darían más atribuciones a la UIF. Asimismo, dijo que esos legisladores criticaron también la normativa con el pretexto de que incorpora nuevas figuras para la persecución de grupos de trabajo informal, pero llegaron a un discurso político por su falta de argumentos y precisión cuando trataron de involucrar a sectores sociales que no menciona el proyecto de ley. “Con algún tipo de intención de desprestigio político a la ley (lo hicieron), pero no están pensando, calculando, o si lo están haciendo no les interesa mucho que nuestro país se puede ver seriamente perjudicado si no contamos con una norma que, al igual que los otros países, llegue a proteger nuestro sistema económico y de esta forma (ser) afectados con sanciones internacionales”, indicó. La autoridad estatal manifestó, por otro lado, que Bolivia corre el riesgo de ser cuestionada por organismos internacionales, por la falta de la normativa que puede afectar a sectores empresariales, entidades financieras y a la gente de a pie.