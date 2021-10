Fiscalía fue a la casa de Camacho, pero no logró notificarlo porque llegó fuera de horario





02/10/2021 - 08:43:20

El Deber.- Este viernes por la noche, funcionarios de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz llegaron hasta el domicilio del gobernador Luis Fernando Camacho, ubicado en el 5to anillo de la zona norte, pero no lograron entregarle la notificación que lo cita a declarar en La Paz, por el caso de supuesto golpe de Estado. Los representantes del Ministerio Público preguntaron al guardia de seguridad del condominio para constatar si en el lugar vive el gobernador. Luego rellenaron un formulario y se retiraron sin dejar la citación. De acuerdo a la documentación oficial, Camacho deberá presentarse a declarar el 7 de octubre, a las 9:00, en la Fiscalía de la ciudad de La Paz. Además, insta a que se presente acompañado de su abogado defensor y portando su cédula de identidad, ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción que indaga los hechos. Sobre el tema, Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación, explicó que la notificación no fue dejada porque el funcionario de la Fiscalía pasó del horario permitido (19:00), además de que el gobernador cruceño no se encontraba en su vivienda. “Existe un mandamiento de citación, que es un documento, que no fue entregado formalmente al gobernador. Esta notificación no se logró efectivizar porque estaba fuera de horario”, precisó. Suárez dijo que el Gobernador se pronunciará sobre el proceso en su contra cuando sea notificado de manera formal y añadió que se presentará declarar “en donde sea convocado, porque tiene que contar la verdad que el pueblo conoce”. “Camacho está concentrado en la gestión pública. Estos temas, más allá de que son incómodos, no distraen su atención porque él sabe los compromisos que tiene con el pueblo cruceño (…) El gobernador no va defraudar esa confianza del pueblo, pese a que la Fiscalía intenta perseguirlo y no reconocer el voto del ciudadano”, agregó. Horas antes del intento de citación, Camacho se pronunció a través de sus redes sociales, anunciando que seguirá trabajando por Santa Cruz. “No lograrán amedrentarnos. Seguiré trabajando por mi pueblo, con el amor de siempre”, publicó Camacho, acompañado del hashtag #Fuefraudenogolpe. La investigación se realiza por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su grado de participación en los hechos de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia.