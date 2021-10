Fiscalía arremete con citaciones e imputaciones contra 10 actores de 2019





02/10/2021 - 08:05:45

Página Siete.- Después de que el MAS efectuara una presión, el Ministerio Público arremetió con citaciones e imputaciones contra 10 actores de la crisis de 2019. Lo hace en el marco de los casos denominados “golpe de Estado” y Senkata. Aquello ocurrió después de que el lunes Lidia Patty, exdiputada del MAS, quien interpuso la querella en el caso “golpe”, sostuviera que el fiscal general, Juan Lanchipa, “no tiene huevos” y que, por esa razón tarda la justicia. Agregó que Lanchipa debía renunciar. “Por incapacidad debe dar paso al costado”, aseguró. Tras esa declaración, ayer se conoció que la Fiscalía citó, para el 7 de octubre, a Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, para que declare en calidad de denunciado, en el marco del caso “golpe de Estado”. Camacho, a través de Twitter, manifestó que no lo amedrentarán. “No lograrán amedrentarnos. Seguiré trabajando por mi pueblo con el amor de siempre. Fue fraude, no golpe”, tuiteó. Su defensa adelantó que pedirán que Camacho declare en Santa Cruz, y Creemos, la alianza que lidera, indicó que no permitirán que se consume un golpe en la Gobernación que preside su líder. El Ministerio Público también citó a declarar para el 5 de octubre a José Luis Camacho, padre del Gobernador cruceño, en calidad de denunciado en el caso “golpe”. En esa misma causa, la Fiscalía imputó formalmente a Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), y a Yuri Calderón, excomandante de la Policía. Se desconoce el paradero de ambos y a mediados de año Interpol Bolivia informó del inicio del trámite para la activación del sello azul, con el fin de dar con el paradero de Kaliman, Calderón y otras exautoridades. Ayer, Lanchipa anunció que el Ministerio Público también citará a declarar al expresidente del Estado Jorge Tuto Quiroga y al político Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional. “También van a ser convocados durante la siguiente semana el señor Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y sus otros colaboradores”, informó. Quiroga dijo que el MAS recrudece la “persecución” y se dirigió al expresidente Evo Morales: “Evo: no soy cobarde, ni escapo como tú. Enfrenté tu justicia 14 años, la seguiré enfrentando”. Doria Medina confirmó que asistirá a declarar, aunque sostuvo que el Gobierno “gasta valiosas energías en absurdos legales y ‘champa-guerra’, en lugar de ocuparse de la crisis y el empleo”. Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, sostuvo que aún el MAS no presentó pruebas de que en 2019 se registró un golpe de Estado, y cuestionó que lance “una nueva arremetida en su brutal persecución”. “En siete meses el MAS no presentó ni una prueba de golpe y se comprobó la verdad del gigantesco fraude. Hoy lanza una nueva arremetida en su brutal persecución, incluyendo a Camacho, Tuto y Doria Medina en su siniestro plan”, aseguró el exmandatario. Caso Senkata Por otro lado, la Fiscalía imputó formalmente a Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Fernando López, exministro de Defensa; Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos; y a Sergio Orellana, excomandante de las FFAA en el marco del caso Senkata, por la denominada “masacre”, ocurrida en 2019.



Murillo está en Estados Unidos, López se encuentra en Brasil. Se desconoce el paradero del exministro Zamora. Sobre el excomandante Orellana, se informó que salió el país en noviembre de 2020.