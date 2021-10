Gobierno recibe pliego de marcha indígena con 15 demandas y anuncia resolución en corto y largo plazo





02/10/2021 - 07:55:57

ABI.- El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó este viernes que los miembros de la marcha indígena presentaron un pliego con 15 puntos de demandas por medio de una carta enviada al presidente Luis Arce y anunció que serán resueltas a corto y largo plazo. “El día de hoy (viernes), en horas de la tarde, han hecho llegar una carta al presidente Luis Arce y acompañando la carta han establecido ya su pliego, que implica 15 puntos, es importante eso aclararlo (…). Hay temas que se van a poder resolver, por decirlo así, en un corto plazo, hay otros con mayor plazo y hay otros que hay que esperar que sea una nueva Constitución Política del Estado para aplicarlas”, dijo en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv. La autoridad estatal explicó que las demandas prácticamente no varían con respecto a las exigencias que son tratadas en las mesas de trabajo instaladas en la ciudad de Santa Cruz con los dirigentes de los 34 pueblos de las tierras bajas afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). Sin embargo, Ruíz detalló que entre los pedidos que requerirán una reforma constitucional está el caso de más escaños de representación nacional, un aspecto que está ya normado por la Carta Magna. “Están planteando ese tipo de propuestas, hacer algunos cambios a la Ley Marco de Autonomías, eso no es un tema que es sencillo y cambiarlo rápidamente. Ahí hay que la Ley Marco de Autonomías no sólo involucra a la autonomía indígena, sino también a los gobiernos municipales, departamentales y la autonomía regional”, agregó. Además, mencionó que los dirigentes de la marcha indígena plantearon que el diálogo para la consideración de su pliego sea instalado el lunes de la próxima semana. “El hermano presidente Luis Arce ha pedido que llevemos adelante todas las reuniones de diálogo y coordinación que sean posibles”, añadió. El titular de Autonomías manifestó, en ese sentido, que el pliego presentado será evaluado este domingo, que es la fecha del 39 aniversario de la Cidob, por lo que dijo que en ese día se espera dar “buenas noticias a los pueblos indígenas”.