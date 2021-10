Ricky Martin sobre los supuestos retoques: Me puse un multivitamínico que me inflamó la cara





01/10/2021 - 21:09:27

Infobae.- Los últimos días Ricky Martin se convirtió en el blanco de todos los memes en Twitter, después de que diera algunas entrevistas y llamara la atención su cambio de imagen. Los comentarios sobre su “nuevo rostro” no tardaron en recorrer la red social de pajarito, y muchos usuarios dieron por hecho que el cantante boricua se realizó algunos retoques estéticos en la cara. Los rumores fueron en aumento y el propio artista decidió romper el silencio y hablar al respecto con sus fanáticos para despejar las dudas. A través de sus historias de Instagram, grabó un video en modo selfie y les contó lo que sucedió. Cansado de que lo compararan con Mickey Rourke, Fernando Burlando, Fabián Vena, y Zac Efron, el cantante recurrió a sus stories para ponerle punto final al misterio. ”¡Hola familia! ¿Cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara”, dijo en el comienzo del clip, que grabó en una luminosa habitación para mostrarse en primer plano. “Y yo no me he hecho nada en la cara, se los juro, miren, tengo líneas, y si me hubiese puesto botox se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”, aseguró, mientras hacía varios gestos para demostrar que conserva el mismo rostro de siempre. Luego contó qué fue lo que pasó el día de los reportajes que se hicieron virales: “Ese día lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, pero nada, simplemente me inflamé, y fuera de eso, normal”. “No quise cancelar las entrevistas por la inflamación, y si lo hubiese hecho tal vez no tendría que estar haciendo este video, pero está todo bien, insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de p...madre y seguiremos trabajando fuerte”, cerró en sus historias con su clásica sonrisa. La confirmación de que Ricky sigue conservando su rostro ya había llegado algunos días atrás, cuando filmó un video en primerísimo primer plano promocionando la gira que está haciendo junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra. Sin referirse al tema, en esa ocasión se lo pudo ver como siempre, con su cara inalterable, tal como lo conoce el público desde hace tres décadas. También en las fotos que se habían publicado del show del fin de semana en Las Vegas, se podía ver al boricua cantando y bailando sin ningún dejo de alguna cirugía, retoque o bótox. Cabe recordar que hace poco más de un mes el cantante brindó una entrevista al ciclo La peña de Morfi y charló con Jesica Cirio, sobre la alegría que le generaba el regreso a los escenarios: “Ahora lo que quiero es fiesta, carnaval, y que todo el mundo pueda bailar, necesitamos un poquito de libertad y por eso empecé a trabajar”. “¿Cuándo volvés a la Argentina?”, indagó la modelo y conductora. “Mi último concierto fue en Buenos Aires antes de que nos mandaran a la casa. La gira en Latinoamérica empieza en enero y febrero (2022) por México y después vamos bajando, pero con calma porque vamos a ir viendo cómo están las variantes del Covid-19. Lo importante es que todo el mundo esté saludable y no quiero exponer a la gente a este virus, vamos con calma, pero lo importante es que otra vez vamos a estar juntos”, concluyó. En aquella oportunidad también se refirió a su relación con las redes sociales: “Honestamente me encantan, estoy obsesionado porque me paso todo el día chequeando qué es lo que dice el público y qué le gusta o no le gusta, porque es una herramienta que yo no tenía cuando empezó mi música, y ahora tenés la reacción inmediata del público y es como un vicio; tengo que hacer un esfuerzo a la mañana cuando abro los ojos de no agarrar el celular porque digo ‘primero respira, lávate la cara, desayuna’... pero nunca me sale’”.