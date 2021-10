Mesa califica de canallada la citación a Camacho por el supuesto golpe de Estado





01/10/2021 - 19:57:54

Correo del Sur.- El expresidente Carlos Mesa calificó de “canallada” la convocatoria del Ministerio Público al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho por el caso denominado “golpe de Estado”. “Me ratifico, se trata de un invento, una canallada”, dijo Mesa a los medios de comunicación este viernes, después de que se supo que Camacho debe ir a La Paz a declarar en calidad de denunciado por el supuesto “golpe de Estado” en 2019. “Como ha sucedido en mi caso, que me han citado por un caso inventado, lo citan al gobernador por un caso inventado. Me parece que es una arbitrariedad que forma parte de esta tramoya, que es una vergüenza y un cinismo por parte del MAS”, acotó el exmandatario. Asimismo, se refirió a tras las declaraciones que el Gobierno hizo en contra de la Unión Europea, las cuales criticó porque considera que se pone en riesgo la relación con Bolivia. “No sé si el presidente Luis Arce se da cuenta de algo muy importante: está poniendo en riesgo las relaciones entre Bolivia y la Unión Europea que es uno de los bloques más importantes que tenemos como interlocutores y aliados y socios”, sostuvo. Más tarde, también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, refiriéndose a las convocatorias a declarar por el mismo caso a Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.



En 7 meses el MAS no presentó ni una prueba de golpe y se comprobó la verdad del gigantesco fraude. Hoy lanza una nueva arremetida en su brutal persecución, incluyendo a Camacho, Tuto y Doria Medina en su siniestro plan. Mi solidaridad con ellos y todos los perseguidos por el MAS