Caso golpe de Estado: Camacho, Doria Medina y Quiroga convocados a declarar. Dos excomandantes fueron imputados





01/10/2021 - 12:50:42

Los ultimos avances que ha tenido el caso golpe de estado en la últimas horas, es que serán citados a declarar Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Media y Jorge Quiroga. 2 excomandantes fueron imputados. La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios emitió una citación formal para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se presente en sus instalaciones de la ciudad de La Paz y declare por el caso golpe de Estado de 2019. Al respecto, el secretario de Justicia de la Gobernación, Efraín Suarez, informó que el Gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, no ha recibido ningún documento oficial de citación para presentarse a declarar sobre el proceso que le siguen por sedición, terrorismo y una serie de delitos infundados. “Hemos conocido de la citación por los medios de comunicación y no se ha recibido nada de manera formal”, remarcó Suárez, al decir que este proceso de persecución a quienes defendieron la democracia y resistimos el fraude. Mientras por otro lado, después de que se diera a conocer que el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho fue citado a declarar, el fiscal general Juan Lanchipa confirmó que también se convocará a su padre José Luis Camacho, el expresidente Jorge Tuto Quiroga y al empresario Samuel Doria Medina. “Tenemos los delitos de sedición, terrorismo y otros delitos con los cuales serán convocados el padre del gobernador (de Santa Cruz) , el señor Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y sus otros colaboradores”, dijo Lanchipa en Sucre. "La comisión de fiscales de la ciudad de La Paz que investiga el caso denominado 'golpe de Estado' ha realizado el cronograma de declaraciones de este último grupo en el que se encuentra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La declaración está fijada para el 7 de octubre en la ciudad de La Paz", sostuvo Lanchipa. El caso se investiga a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, mismo por el que la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros están detenidos de manera preventiva desde marzo de este año. La Fiscalía procedió también a la imputación formal del excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Carlos Kaliman, y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, por el caso denominado “golpe de Estado”. El 10 de noviembre de 2019, tanto Kaliman como Calderón sugirieron, por separado, la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado, en medio del conflicto poselectoral. Los excomandantes fueron buscados en territorio nacional, sin embargo, las autoridades no dieron con su paradero, por lo cual se activaron las notificaciones por edicto para seguir con el proceso.