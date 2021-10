Venezuela le quita 6 ceros a su moneda y el bolívar soberano se convierte en bolívar digital





01/10/2021 - 08:07:32

BBC Mundo.- A partir de este viernes, el bolívar soberano pasa a llamarse bolívar digital, con seis ceros menos. De esta manera, el gobierno de Venezuela pone en marcha su decisión de apostar nuevamente en una reconversión monetaria para contrarrestar el proceso de hiperinflación que vive el país. Solamente en lo que va año, el bolívar se ha depreciado más de un 70% y este viernes se necesitaban más de 4 millones 500 mil bolívares soberanos para comprar un dólar, según la plataforma venezolana Dolar Today. El nuevo nombre "bolívar digital" se basa, según un comunicado del Banco Central de Venezuela (BCV), "en la profundización y desarrollo de la economía digital" en Venezuela. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, anunció el jueves que todo el sistema bancario nacional ya se encontraba preparado para quitarle seis ceros a la moneda. Pero la medida ha sido criticada desde la oposición, que la considera como una muestra del "fracaso" de la política económica del gobierno de Nicolás Maduro. "Podría perderse en seis meses" El exdiputado opositor José Guerra aseguró hace dos semanas que la nueva reconversión monetaria se podría perder "en meses" si no se pone en marcha un programa contra la hiperinflación. "Si esa actualización del cono monetario no va relacionada con un programa económico para acabar con la hiperinflación y hacer crecer la economía, esa reconversión monetaria se va a perder en meses, tal vez en un año", explicó en un video difundido por la oposición. "Las causas de la hiperinflación siguen estando ahí y el cono monetario pierde otra vez sus atributos para facilitar y hacer factible la transacción", añadió. En los últimos 14 años, Venezuela le ha quitado 14 ceros a su moneda. En 2007 se eliminaron tres y nació el bolívar fuerte. Once años después se eliminaron cinco ceros y surgió el bolívar soberano. Ninguno de estos procesos de reconversión logró parar la hiperinflación, que ha pasado a ser la más alta del mundo.



Una economía altamente dolarizada No obstante, esta nueva reconversión se da en un contexto diferente. En la actualidad, la economía venezolana está altamente dolarizada. La moneda preferida hacer pagos en efectivo es el dólar estadounidense, y en caso de utilizar bolívares, la mayoría prefiere utilizar tarjetas o transferencias electrónicas. Ya a comienzos del año, escribía el excorresponsal en Venezuela de BBC Mundo Guillermo D. Olmo, se estimaba "que más de un 55% de las transacciones en el país se realizan en dólares". El cambio en la moneda ha sido descrito por las autoridades económicas como "un hito histórico necesario en un momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica". El BCV añadió que la introducción del bolívar digital no afectará el valor de la moneda y que "el tipo de cambio de referencia seguirá siendo el que determine el sistema de mercado cambiario venezolano".