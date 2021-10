Santa Cruz está entrando a una escalada de contagios de Covid-19





01/10/2021 - 07:47:20

El Servicio Departamental de Salud informó que de todos los municipios cruceños están entrando en una escalada de contagios de Covid-19. Según el reporte diario epidemiológico de la pandemia, hoy se realizaron 2.022 pruebas por los diferentes laboratorios de los cuales 134 dieron positivo, teniendo un índice de positividad del 6%. Carlos Hurtado, gerente de Epidemiologia del Sedes, informó que se mantiene un leve ascenso de casos, después de permanecer varias semanas en descensos, dijo en comunicado de prensa. Los nuevos contagios se distribuyen con el mayor número de casos Santa Cruz de la Sierra con 116, la Guardia 7, Vallegrande 3, Roboré 2, Montero, Pucara, Samaipata, San Javier, San Matías, y Warnes con 1 caso respectivamente. Se tienen 31 personas recuperadas, 4 fallecidos y 45 pacientes que luchan por salvar su vida en las diferentes Unidades de Terapia Intensiva del Sistema de Salud del departamento. Hurtado, manifestó que con la implementación de nuevas estrategias de vacunación se va poder controlar la epidemia y evitar que la 4ta Ola golpee con fuerza a la población, es en ese sentido que está jornada se aplicaron 6.349 dosis en los diferentes puntos de inmunización de ciudad y provincia, alcanzando a inmunizar un 63% de la población objetivo con primeras dosis y el 47% con esquema completo. Gobierno advierte que cuarta ola se caracterizará por las variantes Página Siete.- El Gobierno nacional advirtió que la cuarta ola estará marcada por las nuevas variantes de la pandemia. Además, llamó a los ciudadanos a recibir las dosis de la vacuna anticovid. “Ahora estamos ante la posibilidad de una cuarta ola que se caracterizará por nuevas variantes que van a desestructurar el escenario. Ante esa situación, tenemos que tomar las previsiones correspondientes y sabemos que la estrategia de contención de la pandemia está basada en la vigilancia epidemiológica. Esta estrategia está dando muy buenos resultados”, dijo a Página Siete el ministro de Salud, Jeyson Auza. Desde la llegada de la Covid-19 al país, en marzo de 2020, Bolivia asumió diversas estrategias de contención. “Nuestra estrategia de mitigación de la pandemia consiste en el fortalecimiento de los establecimientos de salud, la coordinación con los gobiernos subnacionales y la asignación de recursos mediante (el SUS) para la atención gratuita”, afirmó la autoridad. En la actualidad, la variante Delta está causando mayores problemas en diversos países. Cuarta ola será de menor impacto y que puede atacar más a los no vacunados El Deber.- La tendencia en el incremento de contagios diarios de coronavirus que se han registrado durante la semana en Santa Cruz, encendió la alerta de las autoridades sanitarias sobre la llegada de una cuarta ola, que se estima para finales de octubre. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) prevé que entre finales de octubre y mediados de noviembre comience el repunte de una cuarta ola de coronavirus. El director del Sedes, Erwin Viruez, anticipó que, de acuerdo a las proyecciones, en este nuevo repunte no se tendrá la misma cantidad de contagios que en la tercera ola, que registró su mayor repunte en el mes de junio donde contabilizó 690 muertes. Además, alcanzó el pico más alto de contagios en toda la pandemia, con 1.251 casos, en una sola jornada, el 9 de junio. “Un 90% de los que ahora están en terapia no tienen vacuna. Este es un ejemplo claro y contundente de que la vacuna sí nos protege y sí evita que esta enfermedad se agrave”, agregó Viruez.