Juez definirá este viernes si dispone ampliar seis meses más detención de Añez por caso golpe I





01/10/2021 - 06:53:40

Erbol.- El Juez 10º de Instrucción Penal de La Paz fijó para este viernes 1 de octubre la audiencia en que se definirá si acepta el pedido de la Fiscalía de ampliar la detención preventiva de Jeanine Añez por seis meses más en el caso “golpe de Estado I”, informó el abogado defensor Luis Guillén. Añez fue detenida en marzo acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Su detención tenía un plazo de seis meses, hasta el 14 de septiembre, mientras se realizaba la investigación, pero la Fiscalía solicitó al juez ampliar el tiempo de privación de libertad por otros seis meses bajo el argumento de que falta realizar toma de declaraciones y otras diligencias. El abogado Guillén, que patrocina a Añez, señaló que el juez debería definir su la solicitud de la Fiscalía está suficientemente fundamentada, pero de parte de la defensa consideró que no existe necesidad de ampliar la detención de la expresidenta. Explicó que entre los actos investigativos que aún tiene pendiente la Fiscalía están inspecciones oculares o la declaratoria de rebeldía, en particular de Arturo Murillo, sin embargo, afirmó que esos aspectos no podrían ser obstaculizados por Añez. No obstante, aunque Añez reciba la libertad en el caso “golpe I”, todavía debería seguir privada de libertad, puesto que tiene otra detención preventiva por el caso “golpe II”, en el cual se la acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Esas dos causas, “golpe I” y “golpe II”, se desarrollan en la instancia penal, pero también la exmandataria tiene procesos para juicios de responsabilidades, por Senkata-Sacaba y otros tres casos, que aún esperan la autorización legislativa.