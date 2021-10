Diputado del MAS: Cantinfleadas jurídicas acompañan las observaciones de opositores a proyectos de ley





30/09/2021 - 19:08:25

ABI.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, lamentó este jueves que legisladores de las bancadas de oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, se hayan acostumbrado a desarrollar observaciones a proyectos de ley, sin contar con un fundamento jurídico constitucional. En la víspera, el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, advertía que, de aprobarse el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se generaría una movilización similar a la que ocurrió en 2017 contra el nuevo Código Penal. “Miren, ya hubo código uno, 40 días el país se movilizó, cuidado esto sea el código dos, Código Penal dos, cuidado, porque la sociedad se está informando, se está enterando gracias a las redes sociales (…). Esta ley no tiene ningún fundamento constitucional, si tuviera fundamentos constitucionales y respetara las libertades de expresión, si respetara la libertad a la intimidad, secreto personal, si respetara los procedimientos legales, eso se debate, pero esto no respeta ningún sentido al respecto”, afirmó. En ese entendido, Jauregui, abogado de profesión, recomendó a legisladores de oposición mayor seriedad a momento de desarrollar observaciones a las normas que son tratadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Cuántas veces les hemos señalado, ‘cantinfleadas jurídicas’, una y otra vez, sus pretensiones de los dos tercios rechazadas, las pretensiones con relación a la vulneración de los derechos humanos rechazadas, las pretensiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también rechazadas de la misma manera”, mencionó.



Lamentó que los representantes de las bancadas de oposición acudan al show mediático y no a fundamentar seriamente sus observaciones en las instancias competentes. “Estamos viviendo en un estado en el cual se han acostumbrado a hacer shows mediáticos y no tienen la capacidad de fundamentar estas pretensiones. Hacen observaciones de proyectos de ley sin tener fundamento jurídico constitucional y pretenden sorprender la buena fe de representantes de sectores sociales, pretenden mediatizar y generar escenarios de conflicto, sin tener un argumento sólido”, ratificó. Responsabilizó a políticos de oposición sobre el hecho de que algunos sectores de la población rechacen la vacuna contra el COVID-19, ya que en su momento observaron la compra del inmunizante de China y Rusia por un tema estrictamente político. “Aquellos meses de enero, febrero, denunciaron la impertinencia del Órgano Ejecutivo en la adquisición de vacunas, y hoy en día muchos cuadros demostrativos indican que mucha gente no quiere vacunarse, claro, como los miembros de la oposición denunciaron que se están comprando vacunas con apasionamientos políticos, de China y de Rusia, y hoy en día se ha demostrado que esas vacunas son efectivas, lastimosamente esas son las consecuencias de la irresponsabilidad con la que actúan”, subrayó.