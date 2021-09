Senadores de Estados Unidos critican a López Obrador por no extraditar a Nicolás Maduro





DW.- Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott reprendieron este jueves (30.09.2021) al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por recibir al mandatario venezolano Nicolás Maduro en la reciente cumbre de la Celac y no extraditarlo a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico. En una carta, los senadores de Florida también reprocharon a López Obrador haber acogido al jefe de Estado cubano Miguel Díaz Canel para las celebraciones del bicentenario de la independencia de México. López Obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado, según senadores "Esperamos que su decisión de recibir al narcodictador Nicolás Maduro y al títere de la dictadura cubana Miguel Díaz Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad", escribieron. Rubio, de origen cubano, y Scott consideraron que López Obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado trasnacional al no detener a Maduro cuando asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ralizada en Ciudad de México el 18 de septiembre. "Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos" por narcotráfico Asimismo, recordaron que el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Maduro de "narcoterrorismo" y tráfico de drogas a Estados Unidos y subrayaron que hay "evidencia" de que supervisó el tránsito de narcóticos a través de México. "Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan pronto como pisó suelo mexicano", sostuvieron los republicanos y remarcaron que México firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000. El gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro.