El documental que abrió los ojos al mundo y dio vuelta la situación legal de Britney Spears

Infobae.- En febrero de este año por primera vez, un medio de comunicación investigó profundamente la situación de la princesa del pop, Britney Spears, en el documental “Framing Britney Spears” en el que se denunciaban todas las actividades abusivas que estaba llevando a cabo el tutor de Britney, su propio padre. Las revelaciones fueron tan escandalosas que la justicia por primera vez en todo el tiempo que ha llevado la tutela, escuchó y le dio credibilidad a la artista. Siete meses después, ayer 29 de septiembre, Jamie Spears, fue suspendido inmediatamente de su papel y sin derecho a tocar ni un centavo de los bienes de su hija. En el mes de diciembre se espera que la jueza del caso de por terminado este largo capítulo en su vida. Este documental en el que con entrevistas y ha dicho que su custodia se había convertido en “una herramienta opresiva y de control contra ella”. Esta investigación del diario The New York Times revela gran parte de cómo funcionaba, incluyendo un intenso aparato de vigilancia que controlaba cada movimiento que ella hacía. Unos días antes de la cita en la corte de ayer, The New York Times sacó una segunda parte de su documental “Framing Britney Spears”, siendo llamado “Controlling Britney Spears”, esta segunda parte revela el retrato de un intenso aparato de vigilancia que supervisaba todos los movimientos de la estrella del pop, incluidas las grabaciones de audio captadas en secreto desde su dormitorio. Esta nueva película, realizada por los creadores de la primera, presenta entrevistas exclusivas con miembros del círculo íntimo de Spears que tenían un conocimiento íntimo de su vida bajo la tutela. Su testigo estrella es el asistente del que se encargaba de la seguridad del artista. Este testimonio se usó en por el abogado de Britney para denunciar la ilegalidad de las acciones de Jamie Spears. Britney Vs Spears: documental de Netflix



Celebraciones en el exterior del juzgado Stanley Mosk en Los Ángeles, California, luego de que se decidiera que el padre de Britney Spears ya no sería el tutor de la cantante (Reuters) “Solo quiero recuperar mi vida”. Así empieza el tráiler de un documental crudo bajo la voz hablada de Britney. Esta producción, catalogada por muchos como tardía, mostró mas cifras y testimonios que demuestran las manipulaciones y malos manejos de la maquinaria creada a su alrededor. Una fortuna equivalente a $60 millones de dólares de la que no ha podido aprovechar y otras censuras que ha vivido en carne propia. Toda la revolución digital generada por su comunidad de redes sociales con el HashTag #FreeBritney hicieron hincapié para saber un poco más. Medios tradicionales como The New York Times buscaron la manera de descubrir lo que sucedía en trasfondo con la cantante. Tanto a nivel personal como judicial. Pero Netflix no se quedó atrás. Por otro lado, CNN emitió este 26 de septiembre,”TOXIC: Britney Spears Battle for Freedom”, un reportaje detallado sobre la tortuosa tutela. Durante el 2007 Britney vivía una de sus crisis más fuertes de su vida y de su carrera. A tal punto que, la persecución de los paparazzi −obsesionados con encontrar alguna información relevante sobre ella−, la llevó a tomar unas drásticas decisiones: raparse la cabeza fue sólo una de ellas. Tras este hecho, fue internada en múltiples ocasiones en un centro psiquiátrico, debido a un supuesto cuadro depresivo. A partir del divorcio con Kevin Earl Federline, la custodia de sus hijos y la persecución de fotógrafos, su vida venía cuesta abajo. Y como si fuera poco, tras todo el escándalo, recibió la tutela de su padre. El ‘conservatorship’ (tutela) fue la solución que dictaron los jueces en su momento, quienes consideraron que lo mejor para la cantante era que su padre tomara el control de su vida. Desde las finanzas hasta las decisiones más simples. Pero el mundo desconocía que la cantante se sentía oprimida incluso hasta en su libertad sexual. Todo bajo la excusa de “ella no es capaz de tomar decisiones por sí misma”. Allegados a la cantante alegan que es una persona con capacidad de raciocinio, por lo que, no dudaron en alzar la voz por Britney animados por el poder sus fanáticos y el poder de un mensaje bien dado por un medio de comunicación que supo hacer su trabajo. Esperemos poder ver la resolución de este caso próximamente.