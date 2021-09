Cochabamba: Advierten ascenso de casos COVID en los próximos días





30/09/2021 - 07:51:14

Opinión.- El Servicio Departamental de Salud (SEDES) prevé que en los próximos días incrementen los casos COVID-19 en Cochabamba. El coordinador general de Dirección del SEDES, José Sejas, dijo que, si bien el departamento no está aún en la cuarta ola, “el comportamiento de la población no es el adecuado”. Es decir, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad puede desencadenar que los casos incrementen la siguiente semana. Esta situación ya es visible. En la semana 38, respecto a la 37, hubo un ascenso del 13% en los casos, sin embargo, según Sejas, “aún estamos en el umbral de seguridad”. Otro indicador de que los infecciones con COVID-19 están subiendo en el departamento son las cifras de positivos reportadas esta semana. De un día a otro, el número de gente contagiada se duplicó. El 27 de septiembre, por ejemplo, Cochabamba notificó 42 enfermos con coronavirus, pero ayer (miércoles 29 de septiembre) la cifra llegó a 85. Más del doble. CIFRAS Por otro lado, Sejas dijo que el 56.2% de la población de Cochabamba ya está vacunada. Sobre las segundas dosis de Sputnik V informó que del último lote de 66.000 biológicos aún quedan 11.244. Hay 77.659 personas del departamento a las que resta aplicar la segunda dosis de la vacuna rusa. Sejas lamentó que la cobertura con los biológicos incremente cada día apenas 0.2%, “lo cual no es suficiente para poder llegar a la inmunidad rebaño”. Respecto a Janssen, Sejas aseguró que la aplicación de esta vacuna subió en un 30%, especialmente en municipios en los que se lleva adelante la vacunación casa por casa. A Cochabamba le quedan 15.781 biológicos de la línea Johnson & Johnson. Además, hay otras 295 mil dosis de otras marcas. Sejas remarcó que, si se da una segunda ola, los más afectados serán los que no fueron inmunizados contra la COVID-19.