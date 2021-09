En la capital cruceña circulan 800.000 vehículos y el 50% tributa en otro municipio





30/09/2021 - 07:37:11

El Deber.- Con el fin de regularizar el parque automotor que circula en la capital cruceña, la Alcaldía puso en marcha la campaña Mi vehículo en mi municipio para que de forma gratuita se cambie la radicatoria del vehículo que esté registrado en otra comuna, pero desde el 13 de septiembre a la fecha, solo más de mil propietarios de motorizados cumplieron con los trámites y lograron cambiar su radicatoria. El responsable de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), Berman Hillman, indicó que los dueños de los vehículos que circulan en la ciudad tienen plazo hasta fin de año para hacer el cambio de radicatoria, ya que desde enero, empezarán a realizar controles. “Actualmente en suelo cruceño circulan 800.000 movilidades, de las cuales tenemos registradas en nuestro universo contribuyente solo el 50%. Es decir, el otro 50% está registrado en provincias”, explicó Hillman. Detalló que el trámite para que los vehículos estén registrados en el municipio capitalino es totalmente gratuito y que los más de mil vehículos que hicieron su traspaso, en su mayoría son de transporte privado. “El próximo año con la colaboración de la Policía saldremos a verificar que todos los vehículos que trabajen en Santa Cruz, radiquen en la ciudad”, sostuvo Hillman. Del 50% de movilidades que no están registradas en la ciudad, un 98% están tributando en otros municipios vecinos, el resto en otros departamentos del país. Las autoridades consideran que la burocracia para el trámite de radicatoria llevó a que éstos sean anotados en otros municipios, incluso, las trabas se daban hasta para registrar un vehículo nuevo de alguna concesionaria. Se acortaron los pasos burocráticos y se logró que en el último trimestre aproximadamente 4 mil vehículos nuevos fueron registrados en el municipio. “Nos hemos reunidos con seis a siete concesionarias y estamos sacando las placas en poco tiempo, hemos registrado 4.000 nuevos vehículos este último trimestre”, dijo. Aclaró que lo que se busca es crear conciencia tributaria y el fin no es atentar contra la economía de los municipios vecinos, sino lograr que aquellas movilidades cuyo trabajo está en Santa Cruz de la sierra cumplan con los impuestos. “De alguna forma deliberada han evadido la tributación en el municipio causando un daño económico importante, apelamos de una forma persuasiva como primera etapa. La gente puede hacer su cambio de radicatoria este año y también accederá a un porcentaje de descuento en sus impuestos”, acotó Hillman. Beneficios La Ley de cambio de radicatoria establece que además del trámite gratuito, recibirá un descuento del 60% a quienes cancelen sus impuestos de la presente gestión, hasta el 15 de octubre. El descuento se mantendrá en un 50% para los que cancelen hasta fin de año. La tramitación del cambio de radicatoria exige que el motorizado no tenga deuda tributaria en el municipio donde actualmente radica la movilidad. Hillman indicó que se habilitó la página web: egob.gmsantacruz.gob.bo/CambioRadicatoria/#/ para hacer el trámite vía online, caso contrario también pueden hacer la solicitud en las oficinas en la Quinta Municipal.