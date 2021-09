La Fiscalía cita al exministro Parada para declarar en octubre por el caso FMI





30/09/2021 - 07:09:58

La Razón.- Se dejó sin efecto la solicitud de detención del exministro de Economía José Luis Parada y se lo citó a declarar el 18 de octubre en la ciudad de La Paz por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval legislativo. La Fiscalía en Santa Cruz notificará al exministro con la citación. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Albero Aguilar, confirmó la nueva citación y explicó que el investigador asignado al caso había solicitado se ordene la aprehensión de la exautoridad porque no se presentó a declarar pese a haber sido notificado. “Tiene que presentarse el 18 de octubre, a las 10.00, en La Paz a objeto de prestar sus declaraciones. De acuerdo a la información que proviene de Santa Cruz él continúa en esa ciudad”, explicó a la red ATB. Parada fue ministro de Economía en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez y es vinculado a las gestiones para la contratación del crédito de $us 346,7 millones del FMI sin el aval del Legislativo. Una vez Luis Arce ganó las elecciones y asumió el poder devolvió esos recursos al organismo internacional. Según el Banco Central de Bolivia, ese crédito hasta febrero representó $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses. La devolución del crédito implicó estos adicionales recursos económicos. El exviceministro del Tesoro Carlos Schlink responsabilizó en junio al exministro Parada de las gestiones para contratar el crédito del FMI, por lo que deslindó responsabilidades en ese proceso por el que estuvo detenido. En el marco de la cooperación, la Fiscalía de Santa Cruz tendrá la responsabilidad de notificar con la citación al exministro. Está acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Áñez también tiene una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades por este crédito devuelto. La solicitud está en el Legislativo. Felcc desconoce orden de apremio contra el exministro



El Deber.- El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Edson Claure, informó que esa unidad desconoce la existencia de un mandamiento de apremio contra el exministro de Economía del gobierno de transición, José Luis Parada. El jefe policial aseguró que lo que se sabe es que existiría un proceso en La Paz y que, seguramente en ese distrito, se ha extendido una citación. Afirma también que colaborará con la Fiscalía si la orden se remite a Santa Cruz. Versiones oficiales aluden a la supuesta ausencia de la exautoridad ante el requerimiento del Ministerio Público para que se presente a declarar el pasado 28 de agosto. El pedido de aprehensión está contenido en un informe remitido ante el fiscal de materia, Mauricio Jara, el 21 de septiembre.