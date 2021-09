Richter: La wiphala no tiene fecha de creación porque data de hace más de 15 siglos





29/09/2021 - 17:53:52

Página Siete.- El vocero presidencial, Jorge Richter, manifestó que no existe una fecha de creación de la whipala, ya que data de hace más de 15 siglos. Añadió que el emblema es parte de la historia de Bolivia y de las luchas indígenas. “La wiphala forma parte de la historia de nuestro país, no tiene una fecha de creación porque data de hace más de 15 siglos, que tiene presencia en nuestros pueblo originarios de nuestra América”, indicó, en entrevista en PAT. Richter sostuvo que en 1615 la presencia del emblema ya fue registrada en textos cuyos títulos no especifico. “No siempre ha tenido los mismo colores y no siempre ha tenido las 49 cuadrículas, no siempre ha tenido los mismo significados en su color”, indicó. El historiador Pedro Portugal aseveró que el vocero presidencial desconoce del tema. Detalló que la whipala fue una creación de los movimientos indigenistas como el Movimiento Indio Tupaj Katari (Mitka) y el katarismo, en la década de 1970, para mostrarse como alternativa política de gobierno, en épocas en que lo indígena era menospreciado. “Ambas organizaciones utilizaron estos símbolos. Cuando este símbolo comenzó a imponerse tenía otros colores, había una algarabía en los colores y significado de los colores. Fue a partir de los años 80 (del siglo pasado) que el intelectual aymara Germán Choquehuanca comenzó a ordenar la wiphala y crear el actual modelo. El actual modelo de wiphala que tenemos no se lo ve en ningún documento anterior”, precisó. Portugal lamentó que para miembros del Gobierno un símbolo sólo tenga valor si tiene antecedentes ancestrales. Además cuestionó el hecho de que este símbolo sea usado ahora por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para temas con afanes políticos y, peor aun, que se trate de imponer "narrativas míticas". “Esta mitología sirve cuando hay un interés, que en este caso sería los pueblo indígenas, pero el caso es que otros pueblos como al que pertenece Richter, quien no es indígena, los usan para sus intereses y no para los intereses de los pueblos indígenas (…). El interés del actual gobierno es utilizar recursos míticos para espantar a sus enemigos y congratular a unos cuantos incautos, como si estuviesen manipulando el santo grial”, agregó.