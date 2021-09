El Pollo Carvajal afirmó ante la justicia española que Podemos cobró dinero de PDVSA por informes fantasma





29/09/2021 - 13:25:59

Infobae.- El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal, más conocido como “El Pollo” Carvajal, afirmó en su declaración ante la justicia española que el partido político de ese país Podemos recibió pagos de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) a cambio de “informes fantasma”, o sea, por “asesorías carentes de contenido”. En una audiencia desarrollada el pasado 20 de septiembre, según informó el periódico El Mundo, el venezolano dijo que le consta que esas operaciones ascendieron a una cantidad próxima “a los 200.000 euros” y que el receptor de las mismas fue Juan Carlos Monedero, miembro importante de la agrupación política española de izquierda. Carvajal había prometido que brindaría información valiosa, pero que lo haría a su debido tiempo. Siguiendo al diario citado, en la Audiencia lo emplazaron a que documente sus afirmaciones ya que, por el momento, aportó datos sin respaldo documental. Según fuentes judiciales consultadas por El Mundo, “El Pollo” deberá presentar al tribunal la documentación en un plazo máximo de una semana o, de lo contrario, será extraditado inmediatamente. Carvajal aseguró que tiene el respaldo documental de todo lo que afirma. En su declaración ante la justicia española, enmarcó los supuestos pagos de PDVSA a dirigentes de Podemos en el saqueo de la petrolera estatal venezolana, que ya está siendo investigado en España. En concreto, se están analizando los pagos, mediante asesorías que la Fiscalía Anticorrupción considera ficticias, al ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía española atribuye a Raúl Morodo, a su hijo y a varios socios suyos el desvío de más de 30 millones de euros. Según agregó el periódico, Carvajal facilitó, junto a los datos relacionados con Podemos, información sobre la relación de Venezuela con la guerrilla colombiana de las FARC y habló de operaciones de tráfico de armas. La Justicia española niega su libertad VOA.- La justicia de España rechazó dejar en libertad provisional a Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia de Venezuela, por "elevado riesgo de fuga". La Audiencia Nacional de España rechazó dejar en libertad provisional a Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia de Venezuela y quién se encuentra pendiente de ser extraditado a EE. UU, por considerar que “existe un elevado riesgo de fuga”. El órgano judicial español determinó que la prisión incondicional es la medida cautelar “necesaria y proporcional para asegurar la cooperación jurídica internacional” debido al “elevado riesgo de fuga”, explicó en una decisión este martes reseñada en medios locales. “Ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España, lo que conlleva a la necesidad de mantener su situación actual de prisión una vez ya resulta judicial y gubernativamente la extradición”, explica el fallo judicial. El exmilitar venezolano estuvo en la clandestinidad por casi dos años, hasta que la policía española lo detuvo a inicio de mes en Madrid. EE. UU. solicita en extradición de Carvajal por cargos relacionados al narcotráfico. Ahora recluido en la prisión de Estremera, en la capital española, la extradición de Carvajal se encuentra paralizada mientras se resuelve su solicitud de asilo en el país europeo, medida que ya ha sido negada en una ocasión. “La suspensión de la materialización es, aún legítima, una maniobra más de dilatar la extradición, que en manera alguna puede favorecer a un prófugo como lo ha sido el reclamado”, se lee en la decisión. Este mismo mes, el exmilitar venezolano compareció por voluntad propia ante un juez de la Audiencia Nacional y, a través de una carta pública, mencionó el inicio de un “proceso de colaboración" con la justicia de la nación europea.