Luis Arce: Añez estará en prisión hasta que la justicia dicte veredicto y que nadie puede afirmar que está delicada





29/09/2021 - 13:09:16

Erbol.- El presidente Luis Arce sostuvo que Jeanine Añez estará en prisión “hasta que la justicia dicte su veredicto” y que nadie puede afirmar que la salud de la exmandataria se encuentra delicada. Asimismo, manifestó su confianza en la justicia y los médicos que tratan el caso de Añez, quien está encarcelada por más de seis meses acusada por el caso denominado “golpe de Estado”. “Alguien tiene que responder de los 38 muertos, ¿quién va a responder? ¿Ha sido en nuestro gobierno del Movimiento al Socialismo los 38 muertos? No. Ha sido del golpe de estado cuando ella era presidente”, dijo Arce en entrevista con France 24. El presidente atribuyó al gobierno de Añez la responsabilidad por 38 muertes, sin embargo, se conoce que algunos de esos casos corresponden al periodo de Evo Morales como mandatario en 2019 y el tiempo en que no había primer mandatario en Bolivia. Arce aseveró que se respeta el debido proceso y los derechos humanos de Añez. Enfatizó que no le mueve la venganza, sino el interés de justicia. Consultado sobre el estado de salud de Añez, el mandatario cuestionó a la periodista de France 24 y le dijo que no puede afirmar que la expresidenta está delicada. “Está siendo monitoreada todos los días. Ha recibido visitas de médicos especialistas, se la ha llevado a clínicas especiales, todo, todo, todo. No existe, usted (se dirige a la periodista) no puede afirmar en este momento que ella está delicada, ¿en base a qué informe médico afirma usted eso? No creo que usted tenga. Nosotros confiamos en lo que está haciendo la justicia en Bolivia, en los médicos que la tienen y nadie puede afirmar, de buenas a primeras, que está delicada, enferma o que está dañada su salud”, dijo Arce. En su tiempo encarcelada, a Añez se le diagnóstico hipertensión crónica y una depresión que la llevó a un intento de quitarse la vida autolesionándose. Cuestionado acerca de garantizar un juicio imparcial a Añez, el presidente señaló que “los jueces, los fiscales, los vocales de la Corte Suprema de Justicia en Bolivia en este momento fueron los mismos lo que nos estaban enjuiciando nosotros”. Respecto a la opinión que tenga la comunidad internacional sobre lo que sucede con la expresidenta, Arce enumeró a actores externos que considera formaron parte de un “golpe”, entre ellos Mauricio Macri, Lenin Moreno, el embajador de Brasil y la Unión Europea.