Chamán californiana quemó 41 casas al tratar de hervir en un bosque orina de oso para beberla





29/09/2021 - 11:52:55

Una chamán californiana enfrenta cargos que le podrían llevar hasta nueve años a prisión por presuntamente provocar un incendio que quemó 41 casas y 90 estructuras más pequeñas y amenazó a otras 2.340. La mujer, identificada como Alexandra Souverneva, provocó el incendio que se desató el pasado miércoles mientras hervía orina de oso para beberla, según el portal local Redding Record-Searchlight. Souverneva, de 30 años, relató que estaba caminando por un bosque tratando de llegar a Canadá, y en un momento de mucha sed encontró un charco que, según ella, parecía ser orina de oso, por lo que encendió fuego para hervirla y así, poder ingerirla. La joven bebió el líquido y continuó su camino sin apagar las llamas, al creer que estaba "demasiado húmedo para que se desate un incendio". 'Shaman' charged with starting California wildfire after allegedly boiling bear urine https://t.co/QHgDibSHNF pic.twitter.com/sWMik5xMqB — New York Post (@nypost) September 27, 2021 Sin embargo, poco después, la mujer se vio rodeada de fuego y llamó a los bomberos. Al atender la emergencia, le pidieron que vaciara sus bolsillos y su riñonera, donde encontraron cartuchos de CO2, un encendedor y un artículo "que contenía una sustancia de hojas verdes que admitió haber fumado ese día", comunicó un oficial. La autodenominada chamán en su cuenta de LinkedIn fue detenida por la policía y acusada de provocar las llamas pero no admitió su culpabilidad. Por otra parte, se informó que Souverneva tiene antecedentes penales relacionados con incendios generados en Estados Unidos y otros países. El abogado de la mujer comentó sobre un "posible trastorno mental" y "abuso de drogas".