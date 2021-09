Los habitantes más altos del mundo se están encogiendo y los científicos quieren saber por qué





29/09/2021 - 10:39:51

BBC Mundo.- Durante décadas, los Países Bajos se han jactado de tener la población más alta del mundo. Desde 1958, los neerlandeses se han alzado por encima de los pueblos de otros países, según los datos de la Oficina Central de Estadísticas de Países Bajos (CBS, por sus siglas en neerlandés). Sin embargo, una reciente investigación indica que la última generación ha perdido estatura, comparada con la anterior, en un promedio de 1 cm para hombres y 1,4 cm para mujeres. Aunque se han propuesto varias causas para este achicamiento, no hay una razón única que satisfaga a los expertos.



Un siglo creciendo La tendencia hacia una mayor estatura empezó hace aproximadamente un siglo, según indica la CBS en su sitio en internet. El organismo realiza sondeos de salud cada cuatro años que incluyen la medición de la estatura. En 2020, los hombres neerlandeses de 19 años alcanzaron una estatura media 182,9 cm, mientras que las mujeres de la misma edad midieron 169,3. Ha sido una progresión continua y rápida, con una media de 8,3 cm añadidos a la estatura de los hombres nacidos en 1980 comparados con los nacidos en 1930. Igualmente, las mujeres crecieron 5,3 cm más en el mismo período. "Tomamos mucha leche en este país", dijo a BBC News Mundo Ruben van Gaalen, investigador de estadística de la CBS y profesor de Sociología en la Universidad de Ámsterdam, como una de las explicaciones en torno a la estatura de los neerlandeses. Pero señaló que hay varias teorías. "Puede ser el estándar de vida. Si miramos el índice de desarrollo humano de todos los países, los Países Bajos está entre los primeros. Otros, como Dinamarca, tienen un índice similar y ellos también son altos". Pero también apuntó a un fenómeno de selección natural. Por una parte, tener mayor estatura permite a la persona ver más lejos. También ha habido estudios sobre la relación entre la altura y los ingresos. "Entre más estatura, más dinero ganas. Si eres alto das la impresión de mayor autoridad y tal vez la gente te escucha más, adquieres más prestigio social", explicó, añadiendo que, en general, las mujeres se sienten atraídas a hombres que son más altos que ellas, así que estos tienen más opciones al seleccionar mujeres. Factores del estancamiento Ahora, sin embargo, se ha registrado un estancamiento en el crecimiento de los neerlandeses, de acuerdo a una nueva investigación de la CBS que obtuvo mediciones suministradas personalmente por 719.000 encuestados entre los 19 y 60 años. Los resultados muestran que los hombres nacidos al comienzo del milenio (que ahora tienen 19 años) son en promedio 1 cm más bajos que sus pares nacidos en los 1980. Las mujeres son 1,4 cm más bajas. Los expertos han ofrecido una serie de explicaciones que van desde el aumento de inmigración hasta cambios en la dieta y los efectos de las crisis económicas. "La migración sí es un factor. Si somos el pueblo más alto del mundo, por definición los migrantes son más bajos, su constitución genética es de personas más bajas", indicó el funcionario estadístico. "Pero el estancamiento en estatura también se registró en las generaciones con dos padres nacidos en los Países Bajos, y lo mismo sucedió con las generaciones cuyos cuatro abuelos nacieron en ese país", observó. Además, la CBS señaló en su sitio web que los hombres sin antecedentes migratorios no se hicieron más altos y las mujeres sin antecedentes migratorios muestran una tendencia a la baja. Otra posible teoría que Ruben van Gaalen mencionó es que la disminución en el promedio de estatura se puede deber a un límite biológico: que el individuo ya no puede crecer más. Pero lo que más preocupa a los expertos es que se deba a un cambio en el estilo de vida y a un aumento en el consumo calórico durante la fase de crecimiento de los jóvenes. "El índice de masa corporal (IMC) en niños ha subido a lo largo del tiempo, en todas las clases sociales, y eso puede hacer que la gente no crezca tanto como antes", expresó Van Gaalen, advirtiendo que si ese efecto se debe a un estilo de vida menos saludable, debería investigarse pues está relacionado a la expectativa de vida. "Ya no fumamos pero tenemos una vida más sedentaria y consumimos más calorías y aumentamos de peso. Así que el efecto indirecto de no ser tan altos como antes es más preocupante que el hecho de no ser tan altos", concluyó.