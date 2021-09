Cochabamba: Guarderías reabren luego de casi 2 años y ya no hay cupos





29/09/2021 - 08:23:41

Opinión.- Tres centros infantiles y la ludoteca de Cochabamba reabren esta jornada, luego de que el brote de COVID-19 los obligara a cerrar sus puertas en marzo de 2020. La jefa del Departamento de Promoción a la Infancia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Tatiana Neri, detalló que las guarderías que abrirán hoy son las que están próximas a mercados de la ciudad. Entre ellas están la de la Calatayud, 25 de Mayo e Ingavi. Estos espacios funcionarán al 30% de su capacidad, lo que significa que, en promedio, albergarán a algo más de 25 niños. No obstante, en ninguno de estos establecimientos hay cupos. Hubo un proceso de preinscripción desde abril y se agotaron los espacios. La demanda de espacios de cuidado de menores de edad es elevada. Este mes, madres de familia, en su mayoría comerciantes, realizaron una protesta exigiendo la reapertura de los jardines municipales, debido a que no tenían dónde dejar a sus hijos mientras asistían a sus fuentes laborales. El Departamento de Promoción a la Infancia aceleró este proceso, elaborando protocolos y reacondicionando las guarderías, debido a que algunas se deterioraron por permanecer más de un año cerradas. Neri explicó que la totalidad de centros infantiles de Cochabamba (29) será reabierto progresivamente hasta, máximo, el 13 de octubre. Los jardines de la zona sur, por ejemplo, acogerán más menores de edad, gracias a que su capacidad infraestructural es mayor. LUDOTECA Sobre la Ludoteca, Neri informó que la reapertura es a las 9:00 de este miércoles. Funcionará de 08:00 a 16:00 horas. Este espacio pedagógico está dirigido a niños a partir de los seis meses hasta los 99 años de edad. La ludotecaria Jenny López, explicó que hay más de mil juegos a disposición de los menores de edad. Por cuestión de bioseguridad, cada turno en la ludoteca será de media hora y participarán, como máximo, tres niños.