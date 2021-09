Abogado: Ni uno de los aliados políticos de Añez se presentó para defenderla por el caso Golpe de Estado





29/09/2021 - 08:12:56

ABI.- El abogado patrocinador de la demanda del caso “Golpe de Estado”, Marcelo Valdez, develó este martes que hasta el momento ni uno de los aliados políticos de Jeanine Áñez se presentó en el Ministerio Público para defenderla o ser su testigo de descargo por el proceso penal en el caso denominado "Golpe de Estado”. “La señora Áñez ha prestado su declaración y no tiene un solo testigo de descargo. Nadie se ha presentado a la Fiscalía a defender a la señora Áñez. El señor Carlos Mesa se ha acogido al silencio, que no corresponde porque es testigo (…). En el proceso penal, nadie, nadie, ha defendido hasta la fecha a Jeanine Áñez”, indicó en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. El jurista recordó que los políticos de derecha que fueron aliados de Áñez durante la ruptura constitucional sólo la defienden con declaraciones en los medios de comunicación o por medio de marchas. A su turno, la demandante en el caso “Golpe de Estado”, la exdiputada Lidia Patty, lamentó que la investigación en contra de la sindicada fuera ampliada, porque no avanzó durante seis meses e incluso se cumplió ya el plazo de una detención preventiva fijada. Dijo que la retardación en la aplicación de la justicia en la causa es el resultado de la incapacidad de los fiscales asignados, puesto que ellos tienen que manejar de manera acelerada y transparente el procedimiento de acuerdo con las normas vigentes en el país. “No están haciendo cumplir nuestras normas. Lo dejan así. Están buscando los pretextos para no notificar, para no sentenciar de una vez, extrañamente. Yo veo algo, gato encerrado tenemos dentro del proceso. Eso es lo que me extraña harto”, manifestó. La exlegisladora recordó que el pueblo clama justicia, por lo que advirtió que planteará una denuncia por incumplimiento de deberes contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, si la investigación del caso sigue sin avances.