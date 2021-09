Comisión libera de juicio a tribunos denunciados por avalar sucesión de Añez





29/09/2021 - 07:45:06

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados liberó de juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) denunciados por haber emitido un comunicado el 12 de diciembre de 2019, que en criterio del oficialismo, avaló la sucesión de la presidenta Jeanine Áñez. El abogado denunciante, Arturo Aliaga, dijo que apeló esa resolución; para los tribunos, el caso está archivado. Dentro de esta denuncia por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, el presidente del TCP, Paul Franco, activó dos excepciones, alegando que este hecho ya había sido investigado y rechazado en la anterior legislatura, a denuncia del diputado Franklin Flores, y que no puede haber un doble procesamiento por el mismo delito y los mismos hechos. “El martes (de la pasada semana) se ha celebrado la audiencia en la Comisión de Constitución, donde una vez realizado el análisis de los antecedentes y de los fundamentos jurídicos vertidos en ambos memoriales dicha Comisión ha tomado la decisión de declarar probada la excepción de cosa juzgada e infundada la excepción de falta de acción”, declaró Paul Franco. En ese entendido, añadió, “nosotros siempre respetuosos de las instancias correspondientes vamos a acatar el fallo una vez que se produzcan las cuestiones relativas a esta situación, toda vez que ya fuimos notificados en audiencia conforme establece la normativa procesal penal y habiendo transcurrido el plazo entendemos que ya esa resolución se encuentra ejecutoriada”. ANTECEDENTES La denuncia contra los magistrados, según el documento emitido por la Comisión de Constitución, fue presentada por Arturo Aliaga por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La semana pasada, el diputado del MAS y presidente de la Comisión de Constitución, Renán Cabezas, explicó que se había dado curso a la excepción de cosa juzgada, debido a que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Recordó que en la anterior legislatura, cuando Sergio Choque era presidente de Diputados, la Comisión de Justicia ya trató el tema y rechazó la demanda por insuficientes motivos para investigar a los magistrados. Aclaró que no se puede volver a juzgar por lo mismo. Aclaró, sin embargo, que esa decisión de declarar probado el incidente aún puede ser apelada ante la Comisión de Derechos Humanos.