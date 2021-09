Camacho: El Gobierno busca desviar la atención y solo busca confrontación





28/09/2021 - 17:51:22

Luego de que las instalaciones de la Gobernación fueron tomadas por un grupo personas afines al Movimiento al Socialismo, para colocar de manera irregular la bandera de la whipala en el interior, el Gobernador Luis Fernando Camacho manifestó que este hecho fue causado por unos cuantos vándalos pagados por el Gobierno, que solo busca confrontación y desviar la atención de la población de lo verdaderamente importante.



“El Gobierno busca generar este tipo de escenarios para causar conflictos que no valen la pena y para desviar la atención de lo importante”, expresó Camacho al decir que la prioridad es darle seguridad a la gente, salud, la reactivación de la economía y sobre todo responder a las necesidades de la población. Asimismo, la autoridad departamental remarcó que “es hora de trabajar, ya que somos empleados del pueblo y nuestro deber es seguir al pueblo, no hacer show, como unos cuantos vándalos pagados, que ahora no vale la pena comentarlos”. En la oportunidad, el Gobernador fue consultado por la denuncia interpuesta en su contra por los hechos ocurridos el pasado 24 de septiembre, al cual respondió que acudirá a todas las citaciones que le hagan, ya que no le debe nada a la justicia y su obligación es demostrarle al pueblo que siempre va a responder con sinceridad, honestidad y transparencia, y sobre todo nunca va a esconder las manos, ni a liberarse de sus responsabilidades.