Fijan para este miércoles apertura de juicio oral para Jesús Vera por quema de PumaKataris





28/09/2021 - 17:46:59

La Alcaldía de La Paz informó este martes que el juzgado 11vo de Sentencia en lo Penal de La Paz fijó para este miércoles, a las 09:00, la audiencia que abre el juicio oral para el exdirigente vecinal Jesús Vera, quien es acusado por la quema de los buses PumaKatari en noviembre de 2019 y la comuna paceña anunció que exigirá celeridad en la fase final del proceso para que se emita condena. “Tenemos acusación fiscal, se ha llegado a colectar elementos de pruebas que establecen la autoría del señor Jesús Vera. En toda esta investigación preliminarmente se ha llegado a colectar diferentes declaraciones de testigos, vecinos y se ha hecho la colección de pruebas, entre grabaciones, llamadas que acreditan que el hecho sucedió y que el señor Jesús Vera ha participado del mismo”, informó la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de La Paz. En noviembre de 2020, la Fiscalía Departamental de La Paz informó que Jesús Vera fue acusado por los delitos de deterioro y destrucción de bienes del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, en el caso de la quema de los buses PumaKatari en Pampahasi y con ese trámite se dio pie al juicio oral que demoró en instalarse. Para sustentar la acusación contra el exdirigente vecinal, y que al final se lo condene, la Alcaldía informó que hay pruebas periciales y testimonios; además que pedirán que las audiencias se desarrollen con celeridad, incluso con horas extraordinarias, ya que la previsión es culminar el caso en dos meses. Vera, quien fue también candidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo en 2019, estuvo en la cárcel de San Pedro con detención preventiva desde noviembre de ese año, luego de las elecciones nacionales fallidas; meses después la justicia lo benefició con medidas sustitutivas y en octubre de 2020 violó la orden de detención domiciliaria que debía cumplir, ya que salió en actos proselitistas de los comicios generales. Pese a que la Fiscalía y la Alcaldía de La Paz solicitaron que Vera regrese a la cárcel por incumplir su medida cautelar, los jueces que asumieron audiencias no dieron curso. “Lamentablemente nuestra justicia actúa mal porque el señor Vera tiene dispuesto una detención domiciliaria y la misma incumple, nosotros como parte querellante, acusadores, hemos solicitado la revocatoria”, afirmó la comuna paceña. La Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz aseguró que por conducto regular se hizo una denuncia en juzgados disciplinarios contra las autoridades del juzgado tercero Anticorrupción, ya que habrían cometido prevaricato al favorecer a Vera. “Se ha beneficiado (Vera) con un fallo que no es del proceso. El juez de la causa dijo que existe duda razonable sobre su detención domiciliaria, porque otro juez lo favoreció, no concedió si mantiene una detención domiciliaria, pero no se sabe su situación jurídica, si tiene derecho a trabajo y es el argumento para que el señor regrese al penal”, sostuvo la oficina jurídica de la municipalidad. En julio de 2021 se conoció que la Fiscalía liberó de responsabilidad penal a los autores de la quema de buses en Chasquipampa y Achumani, entre ellos Jesús Vera, y entonces el alcalde Iván Arias denunció que la justicia buscar modificar la verdad de lo que ocurrió el 10 de noviembre de 2019, cuando renunció Evo Morales a la Presidencia.