Gobierno esperará informe del Comité Nacional de Inmunización para vacunar a menores de 18 años





28/09/2021 - 17:32:53

ABI.- El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó este martes que el Gobierno nacional esperará el informe del Comité Nacional de Inmunización, para proceder a la vacunación a menores de 18 años en el país. “El Comité Nacional de Inmunización va a determinar, no podemos decir cuántos grupos etarios menores de 18 años pueden entrar (a inmunizarse), mientras no tengamos la certeza; estoy hablando de un supuesto, para que se pueda entender el ejemplo, si va a ser a mayores de cinco años o de 15 años”, dijo a los periodistas. Explicó que se debe esperar a tener resultados de los informes solicitados a los diferentes laboratorios que proveen las vacunas al país, y esos estudio y análisis deben ser sometidos al Comité Nacional de Inmunización. Agregó que son varios los factores que deben ser analizados para determinar la vacunación a menores de 18 años, como el tipo de vacuna, los factores adversos de acuerdo al grupo etario y otros. Esos elementos serán analizados por el Comité Nacional de Inmunización que ya tiene algunos informes de los proveedores de los inmunizantes anticovid. Terrazas señaló que al momento existen sectores que aún no se han inmunizado, principalmente en las áreas rurales; sin embargo, también existe población de las ciudades que ha alcanzado el 90% con primeras dosis, como Trinidad, y en el resto que no tiene buenas coberturas se debe continuar con las estrategias de inmunización locales.