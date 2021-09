Socialdemócratas convocan a formar coalición de gobierno en Alemania





DPA.- El Partido Socialdemócrata (SPD) alemán reafirmó este martes su voluntad de formar rápidamente un nuevo gobierno de coalición liderado por su candidato a canciller, el actual ministro de Finanzas Olaf Scholz. Las conversaciones exploratorias con Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), posibles socios de coalición, podrían iniciarse esta misma semana, dijo el líder de la bancada parlamentaria socialdemócrata, Rolf Mützenich. El SPD salió vencedor en las elecciones parlamentarias del domingo pasado, con el 25,7 por ciento de los votos, frente al 24,1 de la alianza conservadora CDU/CSU de la canciller saliente Angela Merkel. Los Verdes se situaron como tercera fuerza política con un 14,8 por ciento, seguidos por los liberales con un 11,5 por ciento. "Verdes y liberales han sido invitados por nosotros para conversaciones exploratorias, si ellos lo desean, ya esta semana", dijo Mützenich en la sesión constitutiva de la fracción parlamentaria socialdemócrata. El líder del SPD en el Bundestag destacó como ejes de un programa de gobierno para su partido la mejora del salario básico, el acceso a la vivienda y la lucha contra el cambio climático. Pero se negó a precisar cuáles eran los contenidos negociables y cuales los inamovibles para el SPD. "No llevaremos adelante negociaciones de coalición en público", señaló. Los Verdes en tanto subrayaron hoy que su prioridad era negociar el contenido de una posible coalición de gobierno, para centrarse luego en los cargos a ocupar. Hasta ese momento, hablar sobre quién de los Verdes ocuparía la Vicecancillería es "totalmente irrelevante", dijo el copresidente partidario Robert Habeck, "ni siquiera tenemos un canciller". Otro destacado político verde, el primer ministro del estado federal de Baden-Wurttemberg Winfried Kretschmann, puso hoy por condición para eventuales negociaciones con los socialdemócratas que Scholz adoptara una postura más firme en la cuestión del cambio climático que la que exhibiera como ministro de Finanzas. El diputado socialdemócrata Mützenich demandó por otra parte al candidato democristiano Armin Laschet que cesase su pretensión de formar gobierno, en vistas del resultado electoral negativo de CDU/CSU. Matemáticamente sería posible también una mayoría parlamentaria de CDU/CSU con verdes y liberales. "Armin Laschet tiene que entender finalmente que no recibió la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos", afirmó Mützenich en un mensaje emitido por Twitter. Agregó que Laschet era el perdedor y que no ofrecía a Alemania ningún tipo de certeza ni rumbo claro. Por su parte, el ministro de Economía, Peter Altmaier, democristiano y estrecho aliado de la canciller saliente Angela Merkel, felicitó hoy al Partido Socialdemócrata por su resultado electoral y reconoció que la alianza CDU/CSU no había recibido mandato para formar gobierno. "No eludimos nuestra responsabilidad política", dijo sin embargo respecto a las posibles conversaciones exploratorias para formar una posible coalición "Jamaica", conocida así por los colores representativos de los partidos que la integrarían (CDU/CSU, Los Verdes, Partido Liberal). En términos similares se expresó Markus Söder, líder del partido bávaro CSU asociado a nivel nacional con la CDU. Söder destacó que las primeras negociaciones para formar gobierno deberían estar a cargo de Scholz, a quien felicitó por su triunfo. En caso de que el líder socialdemócrata fracasara en formar una mayoría de gobierno, la alianza CDU/CSU asumiría la responsabilidad de intentarlo, dijo Söder. Por otro lado, el 71 por ciento de los alemanes critica que Laschet intente formar gobierno a pesar de la pérdida de votos que registró su partido en las elecciones, según un sondeo. Solo el 22 por ciento de los encuestados se declaró a favor de que Laschet intente formar una coalición gubernamental, según la encuesta realizada por el Instituto demoscópico Civey por encargo del periódico alemán "Augsburger Allgemeine" hecha pública hoy. Otra encuesta, publicada hoy por el diario "Bild", registra que un 43 por ciento quiere que el próximo camciller sea el socialdemócrata Scholz, en tanto que solo el 13 por ciento se pronunció a favor de que Laschet asuma como canciller.