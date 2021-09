Autoridades califican de acto criminal la toma de la Gobernación: La whipala fue retirada del edificio





28/09/2021 - 13:06:40

“Lastimosamente hemos sido arremetidos por un grupo de vándalos, de delincuentes, porque este es el calificativo que les puede dar a esta gente, que ha venido acá, pero lamentablemente les vamos a mostrar -porque tenemos todos los indicios- de que han sido pagados, han venido a asaltar la Gobernación, a provocar como lo vienen haciendo de forma consecutiva”, protestó eufóricamente el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Rubén Suárez. Acompañado por parte del Gabinete del Ejecutivo y de asambleístas cruceños, protestó por el colocado de manera violenta de la bandera de la whipala en el edificio central. Suárez afirmó que las autoridades no se prestarán al juego de los masistas porque se sabe qué es lo que buscan, y al mismo tiempo, no se permitirá este acto criminal y doloso, el venir a imponer algo sin solicitarlo de forma pacífica con los miembros de la Gobernación, cuya toma delincuencial puso en riesgo a las personas que estaban realizando sus trámites en el interior, al igual que a los funcionarios públicos. Ante ello, Suárez adelantó que se tiene una estrategia que en su momento se ejecutará, pero no al ritmo de los manifestantes. “No es la forma en que van a venir a asaltar una institución pública que es de todos los cruceños (…) ¡ya está de buen tamaño, y que quede bien claro, todo tiene un límite, nosotros vamos a ser pacientes, nosotros no estamos en la confrontación porque esa no es la idea que tenemos, peor aún de nuestro Gobernador; estamos abocados a hacer gestión, a trabajar por este pueblo”, fustigó Suárez, dejando en claro que estos hechos indignan y molestan. También afirmó que habló con uno de ellos y este le confirmó que son pagados, que vinieron a confrontar y a enfrentarse si se oponía resistencia. En la misma línea, la asambleísta Paola Parada reclamó que esta forma delincuencial del MAS con gente pagada que asaltó la Gobernación dejó como respuesta de la Gobernación el inmediato retiro de las banderas que no representan al pueblo cruceño, puestas de manera violenta, e invitó a los masistas a recogerlas de las instalaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. “¡Mientras los masistas no estén en la Gobernación, esa bandera (whipala) jamás va a ser izada aquí!”, afirmó la autoridad, e inmediatamente se dirigieron a retirarla y guardarla a la espera de que sean recogidas.



Sectores afines al MAS izan la wiphala en la Gobernación de Santa Cruz



El Deber.- Decenas de personas llegaron este martes en marcha hasta las puertas de la Gobernación de Santa Cruz, para exigir el respeto a los símbolos patrios, especialmente a la wiphala, luego del incidente ocurrido en los actos oficiales del 24 de septiembre, por la efeméride departamental. Los marchistas izaron una wiphala gigante en las puertas del edificio del Gobierno Departamental, así como la bandera con el símbolo del patujú. La movilización de los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que fue convocada por el concejal José Quiroz y la senadora Soledad Flores, congregó a gremialistas, transportistas, organizaciones juveniles del masismo y simpatizantes. La marcha partió desde el Parque Urbano al promediar las 9:00 de la mañana y llegó pasadas las 10:00 a las puertas del edificio del Gobierno Departamental. Los marchistas caminaron portando wiphalas, la bandera del patujú, la tricolor boliviana y también la bandera cruceña. Además, exhibían carteles en los que se leía: "La wiphala se respeta Camacho", "Respeto a los símbolos patrios" , entre otros. Luego, con el uso de una escalera colocaron en los mástiles dos wiphalas y una bandera de Patujú. Antes de marcharse, los marchistas también arrojaron huevos a las puertas de ingreso a la Gobernación.