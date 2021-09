Pollo Carvajal: Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países. Con la gasolina que hay en España tiraré una cerilla desde mi avión para que arda





VOA.- El futuro de Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, es una incertidumbre. El exjefe de contrainteligencia bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro continúa detenido en Madrid, a la espera de ser extraditado por Estados Unidos. Está acusado por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros cargos. El 8 de noviembre de 2019, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española rectificó una decisión inicial de esa sala y finalmente se decidió entregar a Estados Unidos por estos delitos. Desde entonces llevaba desaparecido. No había rastro de él y se sospechaba que incluso había falsificado su documentación para abandonar España. Pero no fue así ya que, hace unos días, gracias a un plan conjunto entre las autoridades españolas y las estadounidenses se pudo dar con el domicilio en el que vivía escondido el exfuncionario del Palacio de Miraflores para así proceder a su arresto. Ahora recluido en la prisión de Estremera, en la capital española, hay muchas dudas sobre qué pasará con “El Pollo”, especialmente porque su abogada María de los Dolores Argüelles se negó a admitir si su cliente había comparecido ante el juez Manuel García-Castellón en calidad de testigo. “Es secreto”, se ha limitado a decir durante este tiempo. El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional también calificó de “secreta” su comparecencia para proteger lo dicho en sede judicial, por lo que apenas se ha desprendido más información al respecto.



Una comparecencia “interesante” La letrada, que calificó su declaración como “interesante”, señaló que Carvajal “confía en la justicia española” y “no tendría problema en llegar a un acuerdo” en España con el objetivo de no ser juzgado por las autoridades estadounidenses. “En todas partes ya se le tiene como juzgado y condenado porque nunca en ninguna prensa norteamericana se dice ‘el presunto’, ‘puede haber cometido’, entonces está condenado”, argumentó Argüelles ante los medios de comunicación el día de la declaración del que fuera uno de los colaboradores más estrechos del Gobierno de Venezuela.



Carvajal reclama un juicio “con garantías” Es lo mismo que él recalcó en el comunicado difundido a través de sus redes sociales para hablar del proceso al que ahora tiene que hacer frente. “Tengo el derecho a tener garantías necesarias para una defensa y el derecho a que se me presuma inocente mientras no se pruebe mi culpabilidad”, subrayó. Fuentes cercanas al caso que pidieron el anonimato sostienen que el exjefe de la Inteligencia venezolana aportó datos sobre supuestas vinculaciones económicas entre Maduro y los grupos terroristas de las FARC en Colombia y ETA en España.



La clave: su información secreta Pero la clave estaría en otro punto. Fuentes jurídicas cercanas al caso -que no se identificaron por no estar autorizadas a hablar a medios- señalaran a la Voz de América que la estrategia de “El Pollo” sería la de entregar información “sensible” que afectaría a la posible financiación ilegal del partido Podemos, el grupo de extrema izquierda que forma parte del Gobierno de España. Se desconoce si se estableció un plazo para que “El Pollo” entregara esta información, aunque en Madrid se trabaja con la hipótesis que el arrestado podría dar toda la documentación que tiene en su poder a lo largo de esta semana o la próxima.

El entonces diputado oficialista Hugo Carvajal asiste a una reunión en las oficinas administrativas de la Asamblea Nacional, en Caracas. Enero 20, 2016. “Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países. Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado tiraré una cerilla desde mi avión para que arda”, dijo el hombre según han reportado varios medios de comunicación citando fuentes de su entorno más cercano. “El Pollo” está dispuesto a colaborar en España “El Pollo” recuerda que “hasta ahora” no ha “utilizado nada” de lo que dispone para señalar a nadie, pero eso podría cambiar. “Ahora inicio un proceso de colaboración con la justicia española. Léase bien, la ‘justicia’ española. No el gobierno español, quién ha violado leyes con el fin de extraditarme ilegalmente a Estados Unidos. Lo inicio, esperando, de buena fe, que parte de lo que tengo que informar sea provechoso para la justicia española y la justicia internacional. La naturaleza de toda colaboración es que el contenido debe ser secreto y, por mi parte, así se mantendrá”, remarcó. Otro punto que podría ralentizar todo este proceso es la solicitud de asilo político que Carvajal solicitó al Ministerio del Interior español. Aunque en un principio, se le había denegado esta petición nunca se le llegó a notificar ya que, para entonces, el hombre ya estaba en paradero desconocido y buscado por las autoridades españolas.



La Justicia española suspende la extradición del 'Pollo' Carvajal Es por ello que, actualmente, Hugo Carvajal está en un limbo legal y la Audiencia Nacional ha paralizado el proceso de extradición hasta que no se tenga constancia sobre la resolución de su asilo. Interior insiste en que ya se resolvió esa solicitud por lo que la extradición podría efectuarse sin mayor problema. Pero, tal y como señalan varias fuentes a la VOA, si finalmente se abre una causa judicial en España no habría duda de que todo este proceso para ser trasladado a Estados Unidos se paralizaría automáticamente ya que Hugo Carvajal debería, en este supuesto, hacer frente al proceso en Europa y no en Estados Unidos, como él mismo ha solicitado. Pero hay tanto “hermetismo” en toda esta situación que no se sabe muy bien en qué acabará esta estrategia, que se está llevando en secreto por parte de su equipo legal especialmente para proteger toda la información que “El Pollo” tendría en su poder.