Reforma de ley en Nicaragua permitiría suspender de forma expedita la inmunidad de diputados





28/09/2021 - 11:56:04

VOA.- El Congreso de Nicaragua está estudiando una reforma a la ley que permitiría suspender de forma expedita la inmunidad de cualquier diputado por la supuesta comisión de un delito. La iniciativa, que reformaría la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fue presentada por el presidente del Congreso, Gustavo Porras, a menos de un mes y medio de las elecciones generales del país centroamericano, previstas para el 7 de noviembre. El cambio a la ley podría ser una nueva herramienta de presión para aquellos candidatos que ganen un curul en el congreso y que el gobierno considere como opositores, según críticos. Porras dijo en una nota de prensa emitida por la Asamblea que las reformas buscan “fortalece el proceso de desarrollo institucional” y “ajustar algunos derechos de los diputados y agilizar el proceso de formación de la Ley”. Según el político, buscarán reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual establece que para que un diputado sea suspendido en el ejercicio de sus derechos de inmunidad, debe primero haber sido “condenado mediante sentencia firme”. De proceder la reforma, ya no sería necesaria la sentencia, si no que se podría desaforar de manera expedita sin que haya una sentencia. De acuerdo con el texto de la propuesta, después de que el parlamentario reciba la notificación correspondiente, la Junta Directiva del Parlamento en la próxima reunión, "incorporará al suplente al trabajo parlamentario". La iniciativa será debatida el 5 de octubre en la próxima reunión del Parlamento, el cual es controlada por el oficialismo. Tras darse a conocer la reforma, la ex diputada nicaragüense y exiliada en Costa Rica, Edipcia Dubón, afirmó al medio independiente 100noticias que el objetivo de la misma era "quitarles autonomía a los diputados". "En esa medida no hay la posibilidad que se sienta que puedan tener autonomía para la gestión porque van a tener siempre una espada de Damocles sobre sus gargantas" afirmó la ex parlamentaria. La campaña para las elecciones de Nicaragua, donde también se elegirán nuevos diputados, comenzaron oficialmente el pasado sábado 25 de septiembre con los principales rivales de Daniel Ortega bajo arresto. Ortega de 75 años, en el poder desde 2007, buscará un cuarto mandato consecutivo en la votación del 7 de noviembre a pesar de una condena internacional por la detención por parte de su gobierno de 37 figuras de la oposición desde junio.