Días secos y calurosos provocaron la tormenta de arena que afectó a varias ciudades de Brasil





28/09/2021 - 10:37:02

Agencia Brasil.- La meteoróloga del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), Andrea Ramos, dio que los días secos y calurosos provocaron la tormenta de arena que afectó a San Pablo y varias ciudades de Brasil. “Estábamos teniendo días muy calurosos y secos, lo que favoreció las rachas de viento que, según el aeropuerto local de Ribeirão Preto, alcanzaron los 92 kilómetros por hora (km/h). La ráfaga favoreció la expulsión del polvo del suelo, la ola de calor favoreció el calentamiento, con una humedad inferior al 20%. Así que todo este entorno favoreció este fenómeno”, explicó Ramos. Los habitantes de Ribeirao Preto, ciudad del norte del estado de Sao Paulo, fueron testigos el domingo 26 de este fenómeno inusual de la naturaleza que provocó una tormenta de arena. El fenómeno también se registró en las ciudades vecinas de Franca, Jales, Presidente Prudente y Araçatuba, además de municipios del estado al lado, Minas Gerais. “Y hubo lluvia. Luego de la tormenta de arena se registraron varios puntos de lluvia, no solo en Sao Paulo sino también en Minas Gerais”, añadió la meteoróloga. La experta informó que no hay previsión de que el fenómeno se repita en los próximos días. “El pronóstico es de lluvias. Sobre todo en octubre, considerado un mes lluvioso, no habrá un ambiente que favorezca nuevamente este fenómeno”, reforzó.