Con reclamos falsos de equipaje perdido, dos personas estafaron a las aerolíneas por más de 500 mil dólares

27/09/2021 - 19:25:48

Infobae.- Dos hombres han sido arrestados por las autoridades de los Estados Unidos después de que se descubriera que llevaban meses estafando a las aerolíneas al presentar decenas de reclamos falsos por pérdida de equipaje. Los hombres, viajeros frecuentes de Luisiana, habrían robado con este método más de 500 mil dólares, dijeron los fiscales. Pernell Anthony Jones Jr., de 31 años, y Donmonick Martin, de 29 años, están acusados de ejecutar la estafa en numerosas aerolíneas, presentando reclamos por pérdida de equipaje luego de 180 vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de New Orleans a pesar de que nunca viajaron con equipaje facturado. Los fiscales dicen que, a partir de 2015, Jones compró pasajes online para los vuelos utilizando identidades falsas y tarjetas de regalo precargadas. Luego presentaba una identificación falsa en el aeropuerto y completaba un boleto de reclamo de equipaje después de pagar la tarifa de equipaje facturado, pero en realidad no registraba nunca una maleta.

Los reclamos por las falsas perdidad de equipaje fueron presentadas sobre 180 vuelos que partieron o llegaron al aeropuerto Louis Armstrong de Nueva Orleans. Al aterrizar, dicen los fiscales, Jones le decía a la aerolínea que había perdido su equipaje y presentaba un reclamo indicando que la maleta contenía artículos valiosos por valor de más de 3.500 dólares, la compensación máxima permitida por la ley. Pondría la dirección de Martin en el reclamo, según documentos judiciales. Cuando la maleta no aparecía después de un mes, las aerolíneas pagaban los 3.500 dólares y enviaban un cheque a la casa de Martin en Chalmette. Según las autoridades, las aerolíneas estafadas, que incluían American Airlines, United Airlines, Jetblue, LUV de Southwest Airlines y Alaska Airlines, pagaron en total 550.000 dólares a Jones y Martin. Ambos hombres están acusados de conspiración para cometer fraude postal. Jones podría enfrentar hasta 20 años y Martin hasta cinco años si es declarado culpable. De acuerdo con los medios locales, ninguno de los dos ha podido ser contactado para comentarios, pero están citados a la corte el 6 de octubre en el caso de Martin, y el 13 de octubre en el de Jones. “Nos complace que el Departamento de Justicia se esté ocupando de este asunto”, dijo por su parte un portavoz de American Airlines a Master Match. En 2020, las aerolíneas perdieron sólo el 0,04% de los casi 209 millones de maletas que manejaron en Estados Unidos, según el Departamento de Transporte. La mayoría fueron finalmente recuperadas y devueltas a sus dueños, y solo el 5% de las que se reportaron desaparecidas nunca fueron encontradas.