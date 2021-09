Biden: EE.UU. podría volver a la normalidad luego de que 96-98 % de la población se haya vacunado





27/09/2021 - 19:14:46

RT.- EE.UU. podría volver a la normalidad después de que al menos el 96-98 % de los estadounidenses se hayan vacunado contra el coronavirus, ha anunciado este lunes el presidente estadounidense, Joe Biden, tras recibir su dosis de refuerzo de Pfizer. Al ser preguntado sobre el porcentaje de población necesario para volver a la normalidad, el mandatio afirmó: "Pienso que necesitamos una gran mayoría —de manera similar a lo que sucede en varias industrias y escuelas— 96, 97, 98 %. Pienso que nos estamos acercando muchísimo". Al mismo tiempo, recordó que no es "científico", por lo que se trata de estimaciones. "Pero una cosa es segura: una cuarta parte del país no puede estar sin vacunarse sin que nosotros tengamos un problema", recalcó el mandatario estadounidense después de que tachara la crisis sanitaria de una "pandemia de los no vacunados". En ese contexto, Biden instó a los estadounidenses a "hacer lo correcto" y ponerse unas vacunas que podrían salvarles la vida. "Es fácil, accesible y gratis", reiteró. Según las estimaciones, hasta la fecha al menos el 55,5 % de la población de EE.UU. está completamente vacunada, mientras que la cifra de los estadounidenses que recibieron al menos una dosis alcanza el 64,5 %.