Cuba envía nuevo lote de vacunas a Venezuela. La Academia de medicina expresa preocupación





27/09/2021 - 19:09:45

VOA.- Venezuela recibió este fin de semana un lote de dosis de la vacuna cubana contra el COVID-19 Abdala, lo que ha generado preocupación entre los académicos del país sudamericano. Venezuela recibió este fin de semana un lote de la vacuna cubana contra el COVID-19 Abdala, generando preocupación entre los miembros de la Academia de medicina del país sudamericano sobre su uso en la población. “La Academia Nacional de Medicina, como institución asesora del Estado, expresa su profunda preocupación de que un producto del cual no se tiene información científica sobre su seguridad y eficacia, no se conocen publicaciones científicas, y sin aprobación alguna por la OMS u otra agencia regulatoria internacional, sea aplicada a los venezolanos”, dijo en un comunicado la institución este lunes. La Academia dijo que “se hizo caso omiso" a su solicitud de información cuando llegaron las primeras dosis de las vacunas cubanas a Venezuela. También criticó la ausencia de un plan de vacunación del gobierno de Nicolás Maduro, que había "anunciado que el 70% de la población venezolana estaría vacunada para el mes de octubre". El Centro de Inmunología Genética y Biotecnología (CIGB) de la isla, desarrollador de la vacuna, dijo en Twitter que las dosis “llegaron sin contratiempos para ayudar al pueblo venezolano en su lucha frente a la actual pandemia de la COVID-19”. Este mismo lunes en la madrugada, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, agradeció a Cuba y su presidente, Miguel Díaz-Canel, por el envío. Las autoridades no han revelado el número de dosis del lote. En Venezuela, el plan de vacunación se desarrolla con las dosis que han llegado al país de la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinopharm. En junio, Rodríguez informó que suscribieron un contrato con Cuba para el suministro de 12 millones de vacunas Abdala a Venezuela. Recientemente también llegaron a la nación suramericana las primeras dosis de las vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX. La vacuna cubana requiere de la aplicación de tres dosis y, según autoridades cubanas, tiene un 92% de eficacia. La nación suramericana arrancó una nueva semana de “flexibilización” bajo el esquema gubernamental conocido como “7+7”, que consiste en alternar una semana de apertura económica con una de cuarentena. El país registra oficialmente un total de 363.300 casos positivos y 4.412 fallecidos por el virus. Este fin de semana, el CIGB también anunció la llegada de Abdala a Vietnam, "en especial ceremonia de entrega por el Presidente Nguyen Xuan Phuc y el Embajador cubano".