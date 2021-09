Bartolinas dan 72 horas de plazo para que se actúe en caso de ultraje a la wiphala en Santa Cruz





27/09/2021 - 18:45:21

ABI.- La secretaria de Organización de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa del departamento de La Paz, Matilde Choque, informó este lunes que resolvieron dar 72 horas a las autoridades competentes para que inicien procesos contra los responsables del ultraje a la wiphala, el pasado viernes en la ciudad de Santa Cruz. “Estamos dando 72 horas al Ministerio Público, a los fiscales, para que inicien los procesos correspondientes por el ultraje a nuestra wiphala y por faltar al respeto a nuestras autoridades, los instamos a pronunciarse y vamos a hacer seguimiento”, indicó. Recordó que la wiphala no solo representa a las 36 naciones de Bolivia, sino también a los pueblos indígenas de toda la región, por lo que pidieron procesar al gobernador Fernando Camacho. “Hemos determinado que tiene que enjuiciarse a este señor (Fernando Camacho), no puede seguir ultrajando a nuestra wiphala, que representa a 36 naciones, a todos los pueblos indígenas de Sudamérica”, subrayó. Reprochó la actitud de algunos políticos de Santa Cruz, quienes no representarían a todo el pueblo cruceño, porque en su mayoría no son originarios de esa región. “Nosotros sí somos originarios de Bolivia, no como ellos llamados, entonces, como inquilinos; tienen que saber respetar a nuestra wiphala y todos nuestros símbolos”, señaló. Advirtió que, con esas actitudes, esos actores políticos pretenden articular un nuevo golpe de Estado y que su verdadero interés es tomar el poder para “robar”, como lo hicieron en 2020 junto a Jeanine Áñez. “Están buscando articular otro golpe de Estado, porque ellos siempre han vivido del Estado han robado toda la vida, a robar han venido como en 2019, entonces no vamos a permitir, nosotros ya sabemos pensar, nosotros ya tenemos hijos profesionales y vamos a estar al tanto y vamos estar en movilizaciones, no vamos a permitir más golpes de Estado, vamos a respaldar a nuestro gobierno nacional”, señaló.