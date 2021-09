Silva: No entendemos todavía por qué Camacho no fue convocado a declarar





27/09/2021 - 18:31:30

La Razón.- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó este lunes que todavía no se entiende por qué el actual gobernador de Santa Cruz y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, no fue convocado a declarar por el caso Golpe de Estado siendo el principal denunciado dentro de ese proceso investigado. “Mucha gente, entre ellas yo, nos preguntamos ‘y por qué Camacho todavía no ha sido convocado por las autoridades (del Ministerio Público)’, porque la exdiputada Lidia Patty (quien denunció el caso Golpe de Estado) interpuso la demanda (identificando) al señor Camacho como el principal acusado y después se amplió y lógicamente (luego) entró la señora (expresidenta Jeanine) Áñez (a la cárcel)”, señaló Silva en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón. La expresidenta Áñez está detenida de manera preventiva desde marzo por el supuesto “golpe” de 2019 y Camacho, uno de los principales actores de ese hecho, hasta la fecha no fue convocado por la Fiscalía a declarar ni en una sola ocasión. Por eso, “no entendemos todavía por qué las autoridades judiciales (…) no lo han convocado al señor Camacho para que preste sus declaraciones; hay alguna gente que dice y por qué Camacho no está en la cárcel, que es más culpable e incluso responsable que la señora Añez; es una respuesta que nos tienen que dar las autoridades judiciales para saber qué pasa (realmente) con este tema”, agregó Silva. El pasado 24 de septiembre, en el acto de homenaje a Santa Cruz por sus 211 años de gesta libertaria, Camacho ratificó que no huirá del país aunque, en su criterio, el sueño de los masistas sea encarcelarlo. “Yo quiero decir algo, esto sí les va a gustar a los masistas, para que tomen atención, esto sí les va a gustar: primero, como es su sueño encarcelarme, sepan que yo no voy a huir del país, yo no soy ningún cobarde”, arengó entonces Camacho en un discurso encendido en la plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz.