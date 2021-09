Caso wiphala: Comité cívico acusa al gobierno de montaje y pide renuncias de Lima y Del Castillo





27/09/2021 - 18:22:44

Erbol.- Después de la controversia por el retiro de la bandera wiphala de un acto cívico, el Comité pro Santa Cruz denunció que hubo un “montaje” y provocación de parte del gobierno, por lo cual pidió las renuncias de los ministros Iván Lima y Eduardo Del Castillo. “El centralismo nuevamente ataca y ofende a Santa Cruz y a los cruceños. En un evidente acto de provocación, incitación a la violencia, montaron un conjunto de acciones buscando la reacción de la ciudadanía, que indignada de tanto insulto, menosprecio, reaccionó una manera digna y además de enmarcada en la legalidad”, dijo Rómulo Calvo, presidente del Comité. La polémica surgió porque el viernes. Tras el acto por la efeméride cruceña, un grupo de personas había retirado la bandera wiphala que izó el vicepresidente David Choquehuanca fuera de protocolo. Tras lo ocurrido, el oficialismo anunció procesos penales por racismo y ultraje al símbolo patrio. Calvo consideró que “si bien (la wiphala) es un símbolo nacional, no representa a los cruceños y además a muchos bolivianos, ello por el uso político que se le dio en avasallamientos, incendio confrontación y violencia ejercida por el masismo”. Dijo que se había informado a Del Castillo que no se podía usar la wiphala por ser un aniversario departamental, pero pese a ello, en el acto, el Ministro rompió el protocolo y sacó la bandera de su bolsillo para alcanzársela al Vicepresidente. Calvo cuestionó si acaso no es un ultraje llevar la bandera wiphala en un bolsillo, como lo hizo Del Castillo. El cívico aseveró que, por la indignación, hubo personas que retiraron la wiphala. Sostuvo que la bandera fue entregada a un militar. Niega racismo Respecto a la agresión a un representante de Conamaq durante el acto en Santa Cruz, el presidente cívico negó que se trate de un hecho de racismo. Denunció que el hombre agredido es un “policía disfrazado de falso indígena” que insultó a los indígenas de las Chiquitanía, acusándolos de ser políticos disfrazados, lo cual generó una reacción. “¿Qué acto de racismo discriminación se puede cometer contra un impostor, que fue declarado persona no grata por el Conamaq? Fue denunciado este falso indígena por usurpación de funciones y públicamente se dio a conocer su nombre por no ser representante, y está vinculado a hechos de corrupción, venta de ítems”, aseveró Calvo. Respecto a las acusaciones de racismo en su contra por su actitud hacia asambleístas del MAS, Calvo afirmo que actuó en una “protesta pacífica consagrada en la Constitución”. “El saludo se lo puede negar a la persona que uno desee, no olvide que el presidente Luis Arce Catacora, después del discurso del presidente de la CAINCO, no le dio ni la mano y no lo quiso ni mirar, sin embargo a mí me quieren denunciar por racismo y discriminación”, aseveró. Acusa al gobierno de racista El presidente del Comité consideró que las advertencias de procesos que hizo el ministro Lima son de amedrentamiento y amenazas hacia Santa Cruz. También dijo que el gobierno es racista con los pueblos indígenas del oriente. “Si buscamos un acto de discriminación, el ministro lima y su gobierno son racistsa y discriminadores con las banderas de las 35 pueblos étnicos orientales. Ellos como elegidos de todo el pueblo boliviano para gobernar, deberían honrar a 37 nacionalidades en este país plurinacional y no representar sólo a dos de ellas”, afirmó Calvo. “Pido la renuncia de ambos ministros, el de Gobierno y el de Justicia, por su temeraria osadía de provocar al pueblo cruceño y perseguir, a través de un montaje de impostura y de impostores”, agregó. Le dijo al gobierno que “ya está de buen tamaño” que quiera imponer mentiras e instó a Arce que sus ministros trabajen por todos los bolivianos, por la salud, por la economía y dejen el discurso de odio.