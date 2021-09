Diputado de Creemos llama flojos a legisladores del MAS y dice que no son dignos representantes de Santa Cruz





27/09/2021 - 18:18:38

Erbol.- El presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña por Creemos, José Carlos Gutiérrez, calificó de “flojos” a legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los acusó de “no ser dignos” de representar a departamento de Santa Cruz. Las declaraciones del legislador opositor se dieron tras haber rechazado las denuncias de racismo y discriminación que denunció la bancada del MAS y el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, anunció la pasada semana por lo ocurrido durante los actos por la efeméride cruceña del 24 de septiembre. “No me hago ningún problema en que me denuncien porque me dan lugar a que podamos argumentar los calamitoso qué son como diputados, por qué no hacen nada por Santa Cruz no hacen nada por la brigada parlamentaria, son unos flojos, nunca vienen a trabajar aquí, lo único que están haciendo aquí es boicotear la gestión que favorece a Santa Cruz”, añadió. Según Gutiérrez, quienes realmente incurren en actos de discriminación y separatismo son del MAS. Dijo que solo se aprovecharon del voto cruceño pero en realidad “odian a Santa Cruz” con sus acciones. “Son ellos los discriminadores y separatistas, son los calamitosos masistas son una calamidad para este departamento que ellos representen a Santa Cruz porque no la quieren a Santa Cruz. Son diputados que vienen a aprovecharse del voto cruceño, de su hospitalidad porque representan a Santa Cruz y la odian a Santa Cruz. A gente así no merecen ser digno representante cruceños porque no quieren a Santa Cruz”, dijo. En su criterio, quienes más a su partido al igual que a su jefe Evo Morales que a su departamento.“Esta gente es calamitosa para el mismo (departamento de) Santa Cruz”, añadió.