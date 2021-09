Ministerio de Culturas presenta querella por actos de discriminación ocurridos en Santa Cruz





27/09/2021 - 18:11:27

ABI.- La ministra de Culturas, Sabina Orellana, informó este lunes que presentó una querella judicial, a través del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, por los hechos de discriminación y ultraje a la whiphala, ocurridos el 24 de septiembre en los actos conmemorativos por la efeméride de Santa Cruz. “Estamos presentando una querella en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz (Rómulo Calvo) y otras personas (…). Vamos a apoyar porque ya no se puede tolerar lo ocurrido el pasado viernes en Santa Cruz”, dijo a los periodistas. Explicó que el proceso judicial será impulsado por el viceministro Pelagio Condori, por ser el presidente del Comité Nacional de Lucha Contra Toda Forma de Racismo y Discriminación. “Estamos presentando (la querella), tiene el total respaldo de la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, no estamos en tiempos de la colonia, y vida republicana en la que ellos nos humillaban, insultaban y escupían, hoy vivimos en una democracia; además, somos un Estado Plurinacional, por ende, no se puede tolerar lo que pasó en Santa Cruz”, aseveró. Recordó que la whiphala es un símbolo patrio y en el parágrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado señala: “Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”. Indicó también que se tienen normas establecidas para la iza de los símbolos patrios, “no se negocia la iza de los símbolos patrios”, porque estos representan a todos los bolivianos.