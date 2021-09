Messi publico una foto viendo el partido de Argentina y su televisor provocó un misterio en las redes





27/09/2021

Infobae.- La selección argentina de futsal clasificó a las semifinales del Mundial de Lituania después de vencer a Rusia en una dramática tanda de penales luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y, desde Francia, Lionel Messi no se lo quiso perder. El capitán del combinado argentino de fútbol publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se lo podía ver junto a Antonela, Mateo y Thiago viendo el partido desde un cómodo sillón: “Vamoooooosss!!!” celebró, acompañando el posteo con un emoji de la bandera argentina y tres palmas aplaudiendo lo que fue la tensa definición. Rápidamente la imagen se volvió viral y en las redes sociales aparecieron varios usuarios sorprendidos al ver la foto que compartió el ex jugador del Barcelona por un curioso detalle: lo que se ve parece ser el reflejo del televisor en un espejo y muchos no lograron entender dónde estaba ubicada la TV en el living de su nuevo hogar en París. Después de la incógnita y el gran debate que se generó al respecto, algunos lograron dar con la tecla al asegurar que se trataba de un “Mirror TV”: un televisor incrustado en un espejo que puede cumplir ambas funciones a la perfección. Según explica el sitio web Amalio Russo, empresa dedicada a la creación de mobiliario exclusivo, este artefacto “es un espejo que se transforma en televisión y combina la más alta tecnología con lo más sofisticado de la decoración”. “A simple vista es un espejo decorativo, pero se convierte en un vidrio transparente con solo apretar un botón, permitiendo ver la televisión. Esto es gracias a un aparato electrónico en su interior que sensibiliza el vidrio a través de un sensor y deja ver la imagen detrás de él”, explicó la empresa sobre cómo es el mecanismo. Según lo establecido en su página oficial, la firma británica Picture Frame cotizó un ejemplar de 75 pulgadas en 5 mil dolares que podría ascender a nueve mil si el cliente desea un tipo de televisor específico o marco “premium” del espejo. Tras el triunfo, Lionel Messi podrá volver a alentar a la selección argentina de futsal el próximo miércoles 29 de septiembre, cuando se enfrenten nada más ni nada menos que contra Brasil desde las 14 (hora Argentina) en el Zalgiris Arena de Kaunas. Hasta ahora, los brasileños son los máximos ganadores del certamen con cinco títulos, seguido por España con dos. Cabe destacar que las otras llaves de cuartos de final se celebrarán este lunes 27 de septiembre con un duelo imperdible entre España y Portugal en el primer turno. En el cierre de la jornada, Irán chocará con Kazajistán.