La NASA quiere reemplazar el bus que lleva a los astronautas a sus naves y la Red ayuda con graciosas sugerencias





27/09/2021 - 11:02:20

RT.- La NASA anunció esta semana que acepta sugerencias de empresas privadas para reemplazar a su Astrovan, la furgoneta que durante la era del transbordador espacial (1981-2011) se encargó de llevar a los astronautas hasta la plataforma de lanzamiento antes de una misión y se volvió tan querida entre las tripulaciones que, se rumorea, muchos se opusieron a su jubilación. La Airstream Excella de 1983 terminó volviéndose parte de la tradiciones espaciales estadounidenses, pero la agencia espacial norteamericana la considera ahora demasiado vieja para su programa Artemis —que tiene como fin establecer una presencia humana en la superficie de la Luna— y está buscando un socio que "proporcione" un nuevo trasporte o "reacondicione" otro más moderno. La agencia da hasta el próximo 22 de octubre para mandar propuesta que "deben ser únicas, adoptar nuevas tecnologías y representar visualmente a Artemis para el público". Y'all are missing the obvious solution! pic.twitter.com/cLsrBJw6ns — Kevin Conod🇺🇲 (@kdconod) September 24, 2021 Cuando la noticia llegó a Twitter a través de un tuit del reportero de temas espaciales Michael Sheetz, los usuarios no tardaron en echarle una mano a la NASA y llenaron la red social con una gran variedad de divertidas y curiosas sugerencias para el nuevo vehículo. Algunos insistieron en que los astronautas deberían optar por modelos famosos de películas, como la Winnebago alada de 'Spaceballs', la furgoneta vestida de perro de la cinta 'Dumb and Dumber' o el blindado War Big de 'Mad Max: Fury Road'. Por supuesto, no podía falta el DeLorean de 'Volver al futuro'. El coche que inventó Homero de 'Los Simpson' tampoco se quedó por fuera. The War Rig is a good choice, and it's being auctioned off at the moment. Propose astronauts be tethered to the trailer up top while they spray silver paint on their visors, so everyone can witness them. pic.twitter.com/Oz8u2M2QBb — Rob Weekhout (@RobWeekhout) September 24, 2021 Varios internautas coincidieron en que el Wienermobile que publicita los productos alimenticios de Oscar Mayer sería el perfecto sustituto. Incluso la propia empresa charcutera bromeó insinuando que, con ellos, la NASA ya encontró lo que busca. Entre tanto, también hubo sugerencias un poco más ecológicas, como una bicicleta de varios asientos o un carruaje tirado por caballos. En opinión de otros, la NASA no tiene que ir muy lejos y debe inclinarse por usar un automóvil Tesla, aprovechando el convenio que tiene con la otra compañía de Elon Musk, SpaceX. La aeroespacial ganó el contrato para desarrollar la nave que llevará a sus astronautas a la Luna en el marco del programa Artemis. Entre toda la ola de ideas que surgieron en la Red, unas más alocadas que otras, una persona recomendó que la agencia debería conformarse con un bus cualquiera en vez de pensar en invertir, probablemente, millones de dólares. How about this? pic.twitter.com/b51bat2I16 — D Mac (@DMac69478779) September 24, 2021 How about this? pic.twitter.com/b51bat2I16 — D Mac (@DMac69478779) September 24, 2021