Un futbolista invisible para los rivales roba un balón al portero en el último minuto para empatar





27/09/2021 - 10:47:31

Uno de los goles más curiosos de la temporada hasta la fecha se marcó el pasado fin de semana en la Football League One, la tercera división del fútbol inglés, donde el delantero del Ipswich Town, Macauley Bonne, se aprovechó de un error colectivo del Sheffield Wednesday en el último minuto del partido para ayudar a su equipo a conseguir el empate. En el minuto 90, Ipswich iba perdiendo por un tanto y Bonne quedó fuera del área de visión del guardameta rival después de una jugada previa. Aparentemente, Bonne sospechó que el portero Bailey Peacock-Farrell soltaría el balón y comenzó a acecharlo a sus espaldas. Peacock-Farrell no se percató de su presencia y sus compañeros tampoco le advirtieron. Cuando el guardameta arrojó la pelota al suelo, el delantero se la robó y, tras una maniobra personal, se la pasó a sus compañeros para que anotaran el 1 a 1. En las redes sociales, algunos internautas consideran que se trató de un "error de novato" de parte del guardameta, otros critican a los futbolistas del Sheffield Wednesday por no avisar a Peacock-Farrell de que tenía al jugador detrás, mientras que otros elogian la astucia de Bonne para hacerse con el balón. 👻 Ghost mode activated, @MBonne9 #itfc #TikTok pic.twitter.com/usHXqU7GG7 — Ipswich Town FC (@IpswichTown) September 26, 2021